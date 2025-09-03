В Пекине завершился военный парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В заключительной части церемонии на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы в небо были выпущены 80 тысяч голубей.
В мероприятии приняли участие свыше 10 тысяч человек, а также были привлечены сотни самолетов и единиц наземной военной техники. По информации организаторов, в параде было задействовано 45 расчетов. Также впервые были представлены Военно-космические и Кибервойска КНР. В ходе шествия армия Китая продемонстрировала новейшие танки модели «Тип 100», шесть новых образцов противовоздушных ракет собственного производства, включая HQ-19, HQ-12 и HQ-29, и стратегическую межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C.
На параде присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, в числе гостей были президент РФ Владимир Путин, а также главы государств еще 24 стран и ветераны антияпонской войны. На трибуне, расположенной на площади Тяньаньмэнь, Си Цзиньпин находился в центре, лидер КНДР Ким Чен Ын — по левую руку от него, а Путин — по правую. Перед началом парада лидеры трех стран коротко обменялись репликами. Последние новости с прошедшего парада — в трансляции от корреспондентов URA.RU с места событий.
