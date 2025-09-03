Китай продемонстрировал на параде ядерную триаду

В КНР представили стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады
В КНР представили стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады
В ходе военного парада в Пекине, посвященного 80-летию Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны против фашизма впервые были продемонстрированы свои стратегические силы. Этим страна подчеркнула наличие у себя полноценной ядерной триады, сообщили журналисты. 

«Перед нами проходит первая колонна ракет с ядерными боеголовками. Впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования „Цзинлэй-1“, межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования „Цзюйлан-3“, межконтинентальные ракеты наземного базирования „Дунфэн-61“ и межконтинентальные ракеты наземного базирования „Дунфэн-31“, — указал комментатор трансляции. Информацию передает РИА Новости. 

В свою очередь, государственное информационное агентство «Синьхуа» акцентировало внимание на том, что КНР впервые представил все компоненты своих стратегических ядерных сил: наземные, морские и воздушные. Они и составили ядерную триаду. 

Военный парад уже завершен, он длился около полутора часов. В заключительной части мероприятия на площади Тяньаньмэнь в небо были выпущены 80 тысяч голубей. Всего в параде участвовали свыше 10 тысяч человек, также были привлечены сотни самолетов и единиц наземной военной техники. Впервые были представлены Военно-космические и Кибервойска КНР, новейшие танки модели «Тип 100», шесть новых образцов противовоздушных ракет и стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C. Последние новости с прошедшего парада — в трансляции от корреспондентов URA.RU с места событий.

