02 сентября 2025

В Тюмени произошла авария с «перевертышем». Видео

В Тюмени на Червишевском тракте автомобиль перевернулся на крышу после ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
ДП произошло на перекрестке улиц по Червишевскому тракту
ДП произошло на перекрестке улиц по Червишевскому тракту

На Червишевском тракте, на перекрестке улиц Престольная и Уездная, произошло ДТП, после которого один из автомобилей перевернулся на крышу. Кадрами с места аварии очевидцы поделились в социальных сетях.

«Перекресток улиц Престольная и Уездная. Перевертыш», — такой пост появился в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Подробности аварии пока неизвестны. Однако в областной ГАИ URA.RU сообщили, что люди в ДТП не пострадали.

© Служба новостей «URA.RU»
