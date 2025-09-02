ДП произошло на перекрестке улиц по Червишевскому тракту
На Червишевском тракте, на перекрестке улиц Престольная и Уездная, произошло ДТП, после которого один из автомобилей перевернулся на крышу. Кадрами с места аварии очевидцы поделились в социальных сетях.
«Перекресток улиц Престольная и Уездная. Перевертыш», — такой пост появился в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Подробности аварии пока неизвестны. Однако в областной ГАИ URA.RU сообщили, что люди в ДТП не пострадали.
