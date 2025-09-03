В Луганске при Свято-Вознесенском храме открылся молодежно-просветительский центр. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, центр разместился на месте первой церковно-приходской школы города. В открытии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетили современный молодежно-просветительский центр у старейшего в республике Свято-Вознесенского храма. Его возвели на месте первой церковно-приходской школы Луганска, строители воссоздали исторический облик здания», — сообщил Пасечник в своем telegram-канале.
Он пояснил, что проект реализован по поручению администрации президента России и с благословения патриарха Кирилла. Средства выделил Фонд поддержки христианской культуры и наследия. Пасечник отметил, что во время их прошлого визита с Кириенко на данном объекте только начинались работы по возведению стен. Сейчас же, по его словам, в обустроенных помещениях уже слышен детский смех.
В центре обучаются свыше ста детей. Они изучают Закон Божий, церковнославянский язык, основы пения и рукоделие. Для подростков проводят викторины и занятия, оборудована спортивная площадка. Кириенко передал центру проектор и ноутбуки для учебных целей.
Сегодня Кириенко начал визит в Луганскую Народную Республику. Он не в первый раз посещает регион. В прошлом году он посетил Дворец культуры имени Свердлова и школу №6 в городе Свердловске. В ходе визита политик осмотрел состояние зданий, пообщался с местными жителями и представителями власти в регионе. Первый заместитель руководителя администрации президента высоко оценил организацию пространства и проведение занятий в нем.
