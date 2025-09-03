«Очень трудно стало»: таксисты не могут работать ночью в Екатеринбурге из-за проблем со связью. Скрин

Таксистам Екатеринбурга сложно работать из-за пропадающего интернета
По мнению эксперта, проблема с заказом такси может решиться в скором времени
По мнению эксперта, проблема с заказом такси может решиться в скором времени Фото:
В Свердловской области ограничили мобильный интернет

Таксисты Екатеринбурга испытывают сложности в работе по ночам из-за замедления мобильного интернета в целях безопасности. Об этом URA.RU рассказал таксист Александр. 

«Очень трудно стало работать по вечерам. Приложение барахлит после 23:40, когда замедляют интернет и он постепенно пропадает», — сказал собеседник. В рабочих чатах водители также делятся тем, что в последнее время ночью проще «брать руки», то есть получать оплату наличными.

О том, что трудности есть, корреспонденту URA.RU заявил и эксперт в сфере развития такси Владимир Герасименко. «Проблема замедления работы интернета действительно существует, у нас она меньше, чем в центральных и южных регионах России. В настоящее время тестируется возможность оставлять основные сервисы заказов такси, доставки, Госуслуг и платежных систем активными при замедлении или отключении интернета», — прокомментировал Герасименко.

Фото:

По его мнению, проблема в ближайшее время исчезнет, так как механизм заказов без интернета будет отработан. Жители смогут пользоваться всеми сервисами даже в условиях сложностей с подключением.

«Навигационная система у нас спутниковая и не зависит от наличия интернета. Решив проблему активности указанных сервисов в случае замедления или отсутствия интернета, мы сохраним деятельность многих цифровых отраслей, включая перевозчиков пассажиров легковым такси», — заключил Герасименко. 

Ранее агентство рассказывало, что 1 сентября некоторые жители испытывали трудности с подключением. Это касалось нескольких операторов: Т2, Yota, «Билайна», «Мотива», «Мегафона» и «МТС».

Корреспондент URA.RU направил запросы в компании, которые осуществляют услуги такси. Ответ ожидается и будет опубликован, как только поступит.

О перебоях в работе мобильной связи свердловчане сообщают с начала июня. Как рассказывали в антитеррористической комиссии региона, интернет замедляют для усиления безопасности. Для того чтобы жители не переживали о том, что остались без связи, операторы подготовили универсальные рекомендации, помогающие в таких случаях.

