Путин сообщил об успешном наступлении ВС РФ

ВС РФ успешно наступают на всех направлениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он уточнил, что продвижение идет разными темпами, а противник вынужден перебрасывать наиболее боеспособные подразделения на участки, которые считает критичными.
«Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно разным темпом, но практически на всех направлениях», — заявил президент. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По словам российского лидера, украинские военные вынуждены удерживать свои рубежи, перекидывая войска с одного направления на другое. Однако боеспособные подразделения Киева укомплектованы менее чем на 50%. «Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи <...> Боеготовые, я так скажу, подразделения укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%», — заявил российский лидер.
Президент уточнил, что, по данным российских источников, Вооруженные силы Украины заменяют менее подготовленные подразделения более опытными бригадами на отдельных участках фронта. В частности, с Сумского направления была переброшена 95-я бригада ВСУ на другой участок, в то время как на ее место поставили менее боеспособное формирование. Такая ротация наблюдается по всей линии соприкосновения. Путин также подчеркнул, что не считает возможным делать прогнозы относительно дальнейшего развития боевых действий, напомнив о сложности и жестокости военных операций.
Визит Владимира Путина в Китай проходил с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), провел ряд двусторонних встреч, а также переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и представителями Монголии.
Ранее началась итоговая пресс-конференция президента. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.