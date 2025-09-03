Трубопровод дружбы: Путин рассказал о «Силе Сибири — 2» и стратегическом союзе с Китаем

Договоренности между Москвой и Пекином по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» выгодны обеим сторонам и носят исключительно коммерческий характер. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции по итогам визита в КНР. На ней работала корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева.
Проект «Силы Сибири — 2» стартовал в 2020 году. 2 сентября в Пекине «Газпром» и китайская CNPC подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, предусматривающий строительство трубопровода и транзитного газопровода «Союз Восток» через Монголию.
Российский лидер посетил Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки он принял участие в саммите ШОС, в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и другими зарубежными лидерами, а также посетил мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Главные заявления Путина — в материале URA.RU.
Про итоги визита в Китай
Результаты поездки в Китай оказались весьма позитивными
Путин назвал положительными результаты своей поездки в Китай. По его словам, на встречах участники проявили единство во многих вопросах, что внушает уверенность в достижении общих целей.
"Единство всех собравшихся — это очень важная демонстрация позитивного настроя и уверенности в том, что мы сможем достигать заданных целей <...> Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд", — сказал Путин журналистам.
Формат работы в КНР позволил встретиться со многими коллегами в неформальной обстановке
Российский лидер также отметил, что рабочий формат работы в Китае позволил встретиться с зарубежными коллегами в неформальной обстановке. По его словам, такая организация встреч предоставляет возможность обсудить важные вопросы не только за столом переговоров, но и в дружеской атмосфере. Глава государства подчеркнул, что подобная практика является крайне важной и полезной.
Визит в Китай был тщательно спланирован
Путин пояснил, что многодневный визит в Китай был спланирован таким образом, чтобы не было необходимости несколько раз перемещаться на длительные расстояния. По его словам, в рамках поездки проходили и саммит ШОС, и трехсторонняя встреча с Монголией и Китаем, а также официальный визит в КНР.
"Он (визит в КНР — ред.) действительно многодневный... Связано это с тем, что все-таки здесь было несколько мероприятий. И мы, когда планировали эту работу, и спланировали ее таким образом, построили, чтобы не было необходимости несколько раз перемещаться на столь большие расстояния", — сказал Путин журналистам.
Подписанные в ходе встреч документы нацелены на будущее
Российский президент заявил, что соглашения, подписанные в ходе визита в Китай, ориентированы на долгосрочную перспективу. По его словам, все участники поддержали данные документы.
Инициатива КНР по глобальному управлению является своевременной
Путин назвал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению своевременной. По его словам, она нацелена на укрепление позитивного взаимодействия между странами — как участниками саммита в Китае, так и потенциальными партнерами, не готовыми к открытому сотрудничеству. Путин подчеркнул, что единство участников саммита демонстрирует уверенность в достижении общих целей.
Про «Силу Сибири — 2»
Работа над проектом «Сила Сибири 2» проводилась давно
Российский лидер сообщил журналистам, что работа над проектом «Сила Сибири — 2» велась на протяжении многих лет. По его словам, переговоры с партнерами были продолжительными из-за необходимости выбора оптимального маршрута.
«Это работа, которая действительно проводилась давно, и мы с партнёрами нашими обсуждали это давно. Существовало несколько маршрутов, они имеют плюсы, минусы, и переговоры шли долго, не один год», — сказал Путин.
Все стороны остались довольны соглашением
Он также сообщил, что стороны удовлетворены соглашением по строительству газопровода «Сила Сибири-2». По его словам, переговоры по новому маршруту экспорта газа велись несколько лет.
«Это не благотворительность, а взаимовыгодные договоренности, где цена формируется по рыночной формуле: у Китая есть спрос, у России — возможность поставки», — отметил Путин. Он отметил, что стороны наконец достигли консенсуса по ключевым вопросам, связанным с объемами поставок и ценообразованием.
Поставки российского газа в Китай даст стране конкурентные преимущества
Президент РФ также заявил, что Китай сохраняет статус одного из главных двигателей мировой экономики, демонстрируя рост более чем на пять процентов. По его словам, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и в Китае, продолжает расти спрос на энергоресурсы из РФ.
Путин отметил, что Россия располагает всеми возможностями для увеличения поставок энергосырья в Китай. Он подчеркнул, что это долгосрочный результат сотрудничества двух стран. Он даст Китаю конкурентные преимущества за счет получения энергоресурсов по справедливым рыночным ценам, в отличие от завышенных тарифов в Еврозоне.
