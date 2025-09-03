Политолог назвал троллингом приглашение Путина Зеленскому приехать в Москву

Предложение российского лидера Владимира Путина провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в российской столице носит провокационный характер и не подразумевает реального визита. С таким мнением выступил эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов URA.RU.
«Что касается Москвы, то я думаю, что это в каком-то смысле троллинг, поскольку очень трудно вообразить ситуацию, в которой Владимир Зеленский приехал бы в Москву, а потом бы мог вернуться в Киев в качестве лидера украинского государства. Думаю, что для него этот вариант практически исключен, поэтому и предлагались различные другие площадки», — пояснил Кортунов в интервью URA.RU. По словам эксперта, выбор места встречи осложнен отсутствием доверия между сторонами и невозможностью подобрать площадку, которая устроила бы как Россию, так и Украину.
Ранее российский лидер завершил свой рабочий визит в Китай. Во время своего визита Путин принял участие в саммите ШОС, а также провел трехсторонние переговоры с лидерами Китая и Монголии. Во время итоговой пресс-конференции президент предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры в Москве. Однако в Киеве от подобного предложения отказались.
