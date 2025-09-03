03 сентября 2025

Крида не отдали на растерзание доносчикам после якобы «голой вечеринки»: кто вышел на защиту рэпера

Даванков поддержал Крида и не посчитал скандальным его выступление в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
На Егора Крида обрушился шквал критики от общественников
На Егора Крида обрушился шквал критики от общественников Фото:

Певца Егора Крида, которого обвинили в новой «голой вечеринке» в России за поцелуй с девушкой на сцене во время его концерта, не отдали на растерзание доносчикам. В числе раскритиковавших его выступление оказалась Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В защиту Крида выступили многие видные деятели, среди которых вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, певец Филипп Киркоров, телеведущая Ольга Бузова и другие. Как они отреагировали на скандал — в материале URA.RU.

Позиция Короля эстрады

Одним из первых за молодого исполнителя заступился Король российской эстрады Филипп Киркоров. Он назвал Крида талантливейшим артистом, а его шоу — сделанным со вкусом. При этом высказался и в адрес самих доносчиков, которые, по его словам, «в своем глазу бревна не видят».

«Замечательный концерт. Егор актер, талантливейший молодой артист. И все это было сделано в меру и со вкусом. А тем, кому не нравится, — не смотрите», — поделился своим мнением Киркоров в интервью ТАСС.

Что думают в Госдуме

Еще более резко высказался вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он посоветовал доносчикам не тратить время правоохранителей на подобные дела, потому что они должны заниматься поимкой настоящих преступников. 

Политик также указал, что посмотрел нашумевшее видео и пытался найти в нем «разврат», на который жаловались «защитники традиционных ценностей», но не смог этого сделать. Самому Криду Даванков отправил «лучи поддержки».

Бузова: сама подвергалась подобному — это ужасно

Не осталась в стороне и Ольга Бузова. Она заявила, что сама сталкивалась с подобной травлей, которой подвергся Егор Крид, и понимает его чувства. Она считает это ужасным.

Телеведущая также указала, что индустрия развлечений переживает непростые времена, а после таких скандалов и вовсе могут опуститься руки. Она отметила, что искренне не понимает, почему за поцелуй с девушкой на сцене певца так раскритиковали и как это нарушает традиционные ценности.

Мнение режиссера Марюса Вайсберга

Режиссер Марюс Вайсберг выразил поддержку Егору Криду, отметив высокий профессиональный уровень и эстетическую составляющую прошедшего шоу. По словам Вайсберга, выступление можно охарактеризовать как концерт мирового уровня.

Тем не менее, он подчеркнул, что некоторые моменты, в частности сцена с поцелуем артиста и танцовщицы, могли бы показаться чрезмерно откровенными. Режиссер добавил, что в такие эпизоды предпочел бы оградить своих детей от просмотра.

