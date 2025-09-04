Мать арестованного в Азербайджане россиянина не может выйти с ним на связь

Родственники гражданина России Александра Вайсеро, задержанного в Азербайджане, уже два месяца не имеют с ним связи. Об этом сообщила его мать Инна Вайсеро. По ее словам, с момента ареста в июле ни семье, ни адвокату не удается получить информацию о состоянии задержанного или связаться с ним напрямую.
«Никакой информации нет, не можем связаться [с Александром]. Как [в июле] арестовали, не можем связаться… Жду, пока дадут разрешение на свидание, адвокат над этим работает», — рассказала Инна Вайсеро в беседе с ТАСС.
Женщина уточнила, что дата суда по вопросу продления меры пресечения пока не определена. По словам Вайсеро, ситуация с доступом к задержанным различается: часть из них может контактировать с родственниками, но семье Александра в течение двух месяцев такого разрешения не дают.
Ранее калининградец Илья Безуглый, который сейчас содержится под стражей в следственном изоляторе Баку, официально оформил брак со своей возлюбленной непосредственно на территории изолятора. По словам отца задержанного Игоря Безуглого, родителям присутствовать на церемонии не разрешили.
При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что освобождение российских граждан, находящихся в Азербайджане, является важным шагом в процессе нормализации и укрепления двусторонних отношений между Москвой и Баку. Она также отметила, что российская сторона направила официальный запрос относительно состояния здоровья россиян, однако ответа от азербайджанских властей не поступило.
