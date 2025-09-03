Челябинского священника Ефремова отправили в колонию за убийство собутыльника

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернском (Аргаяшский район Челябинской области) Игорь Ефремов выслушал приговор по делу об убийстве собутыльника. Как сообщили URA.RU в прокуратуре района, ему назначили 10 лет колонии.
«Приговором Аргаяшского райсуда местный житель осужден по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок полтора года», — сообщили URA.RU в прокуратуре района.
Там отметили, что суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Ефремов должен выплатить 2 млн рублей.
Ефремов убил собутыльника в октябре 2024 года. Мужчины пировали всю ночь, а под утро батюшка напал на товарища с ножом. Он нанес знакомому не менее 15 ударов, которые стали смертельными.
Приехавшим на вызов полицейским и следователям Ефремов пояснил, что собутыльник домогался его. После он несколько раз менял показания. Последней версией стала самооборона. Якобы собутыльник напал на священника, и тот был вынужден отбиваться.
При этом собранные по делу доказательства говорили именно об убийстве. В суде удалось доказать вину Ефремова.
