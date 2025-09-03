В Пермском крае начали строить экотропу на Ветлан

В Пермском крае на одной из главных природных достопримечательностей — горе Ветлан — начали обустраивать экотропу. Как сообщили в Дирекции ООПТ региона, проект, о котором власти говорили еще в 2021 году, стартовал. На время стройки нижняя тропа на гору закрыта.
«Начались работы по обустройству подъема на камень Ветлан с нижней тропы. Для посетителей эта тропа перекрыта полностью. Для посещения обзорных площадок Ветлана рекомендуем воспользоваться лесной тропой от турбазы „Родники“ (верхняя тропа)», — сообщает Дирекция ООПТ в Telegram.
О том, что на Ветлан будет построена тропа и лестница, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял в 2021 году. Тогда он планировал, что стройка начнется в 2022-м. Конкурс по выбору подрядчика состоялся в итоге в 2025 году. Его выиграла компания «Виал Групп», которая за 65,4 млн рублей должна обустроить входную зону с площадкой для отдыха в начале подъема, установить лестничные конструкции по всей протяженности маршрута, а также оснастить верхний участок тропы зонами для отдыха и смотровыми площадками. Срок окончания работ — 31 июля 2026 года.
Ветлан — это скальный массив, расположенный на левом берегу реки Вишера в нескольких километрах от Красновишерска. Его протяженность составляет 1,7 км. Камень Ветлан входит в число кластеров природного парка «Пермский».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!