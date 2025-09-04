Гусейн Гасанов избавился от бизнеса в России

У блогера Гусейна Гасанова больше не осталось действующего бизнеса в России. Федеральная налоговая служба завершила процесс ликвидации последней российской компании, связанной с Гасановым, — ООО «Банда Фудс».
Как пишет SHOT, в 2023 году Гасанов попытался реализовать себя в ресторанной сфере. Он запустил собственный бренд роллов и начал их производство и продажу через компанию «Банда Фудс». Однако проект оказался недолговечным: бизнес быстро столкнулся с финансовыми трудностями. Срыв привел к конфликтам с партнерами. Компании, занимавшиеся поставками упаковки и доставкой продукции, были вынуждены обращаться в суд, чтобы получить оплату за уже оказанные услуги. Гасанов не исполнил свои обязательства и покинул Россию.
Сумма задолженности, которую пытаются взыскать кредиторы, составляет порядка 800 тысяч рублей. На данный момент Гусейн Гасанов находится за границей. Ранее налоговые органы уже закрыли другую компанию Гасанова — ООО «Банда», через которую он реализовывал авторские онлайн-курсы.
В мае 2025 года стало известно, что Гасанов объявлен в международный розыск. Основанием для этого стали обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 170 миллионов рублей, а также в отмывании денежных средств. Если Гасанов вернется в Россию, ему может грозить до семи лет лишения свободы. Перед тем как покинуть страну, Гасанов спешно переписал свою квартиру в престижном жилом комплексе «Москва-Сити» на риелтора.
