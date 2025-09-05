Смерть пермских альпинистов в Приэльбрусье признали несчастным случаем

Смерть альпинистов из Перми в горах Приэльбрусья официально признана результатом несчастного случая. Речь идет о гибели Артема Хохлова и Елены Ситниковой.
«Завершено проведение доследственной проверки. В возбуждении уголовного дела отказано», — сообщает портал Properm.ru со ссылкой на Следственный комитет Кабардино-Балкарской Республики.
Несчастный случай произошел 20 августа 2025 года в верховьях ущелья Адыл-Су, расположенного на территории Кабардино-Балкарии. Во время восхождения альпинисты сорвались в ущелье и получили травмы, несовместимые с жизнью. Следственные органы СКР по Кабардино-Балкарской Республике тогда начали проверку.
URA.RU также публиковало подробности о погибших. Елена оказалась опытной альпинисткой, а Артем — новичком. Инцидент случился во время восхождения, организованного Пермской школой альпинизма.
Для эвакуации тел пермских альпинистов со сложного горного рельефа был организован сбор средств. Он завершился 23 августа. Благодаря неравнодушию земляков удалось собрать все 900 тысяч и решить вопрос с вертолетом.
