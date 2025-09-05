Смерть пермских альпинистов в Приэльбрусье признали несчастным случаем

Альпинисты Хохлов и Ситникова из Перми погибли в результате несчастного случая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В возбуждении уголовного дела отказано
В возбуждении уголовного дела отказано Фото:
новость из сюжета
Пермские альпинисты погибли в горах Приэльбрусья

Смерть альпинистов из Перми в горах Приэльбрусья официально признана результатом несчастного случая. Речь идет о гибели Артема Хохлова и Елены Ситниковой.

«Завершено проведение доследственной проверки. В возбуждении уголовного дела отказано», — сообщает портал Properm.ru со ссылкой на Следственный комитет Кабардино-Балкарской Республики. 

Несчастный случай произошел 20 августа 2025 года в верховьях ущелья Адыл-Су, расположенного на территории Кабардино-Балкарии. Во время восхождения альпинисты сорвались в ущелье и получили травмы, несовместимые с жизнью. Следственные органы СКР по Кабардино-Балкарской Республике тогда начали проверку.

URA.RU также публиковало подробности о погибших. Елена оказалась опытной альпинисткой, а Артем — новичком. Инцидент случился во время восхождения, организованного Пермской школой альпинизма.

Для эвакуации тел пермских альпинистов со сложного горного рельефа был организован сбор средств. Он завершился 23 августа. Благодаря неравнодушию земляков удалось собрать все 900 тысяч и решить вопрос с вертолетом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смерть альпинистов из Перми в горах Приэльбрусья официально признана результатом несчастного случая. Речь идет о гибели Артема Хохлова и Елены Ситниковой. «Завершено проведение доследственной проверки. В возбуждении уголовного дела отказано», — сообщает портал Properm.ru со ссылкой на Следственный комитет Кабардино-Балкарской Республики.  Несчастный случай произошел 20 августа 2025 года в верховьях ущелья Адыл-Су, расположенного на территории Кабардино-Балкарии. Во время восхождения альпинисты сорвались в ущелье и получили травмы, несовместимые с жизнью. Следственные органы СКР по Кабардино-Балкарской Республике тогда начали проверку. URA.RU также публиковало подробности о погибших. Елена оказалась опытной альпинисткой, а Артем — новичком. Инцидент случился во время восхождения, организованного Пермской школой альпинизма. Для эвакуации тел пермских альпинистов со сложного горного рельефа был организован сбор средств. Он завершился 23 августа. Благодаря неравнодушию земляков удалось собрать все 900 тысяч и решить вопрос с вертолетом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...