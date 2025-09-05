У актрисы Аглаи Тарасовой оказалось гражданство Израиля

Следствие ходатайствует о домашнем аресте для актрисы Аглаи Тарасовой из-за ее гражданства Израиля и неявки на допрос. Об этом сообщает корреспондент ТАСС со ссылкой на материалы дела. Меру пресечения для Тарасовой избирают в связи с расследованием, подробности которого не разглашаются. Ранее актрису задержали в Домодедово из-за вейпа с гашишным маслом.
«Следователь просит домашний арест для актрисы Аглаи Тарасовой из-за ее неявки на допрос и гражданства Израиля», — передают журналисты. Во версии следствия, Тарасова из-за второго гражданства потенциально может скрыться от следствия.
По данным корреспондента РЕН ТВ, первая повестка была отправлена Аглае Тарасовой в электронной форме, однако она на нее не отреагировала. Только после получения бумажного уведомления актриса явилась к правоохранителям для дачи объяснений.
Аглая Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово после прилета из Тель-Авива — при досмотре у нее обнаружили вейп с гашишным маслом, экспертиза подтвердила наличие запрещенного вещества. В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, ей грозит до семи лет лишения свободы. Следствие ходатайствует о домашнем аресте. Причем ее задержали еще 28 августа. Дело возбудили уже после экспертизы изъятого у нее вещества, сообщили журналисты.
