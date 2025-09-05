Мечтали об Эвересте: что известно о погибших в Приэльбрусье пермяках

Следственный комитет Кабардино-Балкарской республики не стал возбуждать уголовное дело из-за гибели пермских альпинистов в Приэльбрусье. Ведомство прекратило доследственную проверку. Что известно о трагедии и погибших спортсменах — в материале URA.RU.
Что произошло?
Два альпиниста из Перми Артем Хохлов и Елена Ситникова сорвались во время восхождения на пик Виа-Тау в Приэльбрусье. Высота вершины — 3,7 тысячи метров. Пермяки получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались. Следственный комитет Кабардино-Балкарии 20 августа начал проверку и 5 сентября сообщил, что произошел несчастный случай.
Кто такие Артем Хохлов и Елена Ситникова?
Артему Хохлову было 27 лет. У него был свой бизнес в сфере информационных технологий. Альпинизмом мужчина занимается относительно недавно.
Елене Ситниковой — 35 лет. Она выпускница филологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета. По неподтвержденным данным, пермячка работала в многофункциональном центре при вузе. Ситникова была опытной альпинисткой.
Пермяки состояли в пермской федерации альпинизма. В 2024 году они покорили вершину Эльбурса. В планах был Эверест.
Как эвакуировали тела?
Коллеги погибших из Пермской школы альпинизма объявили сбор средств на эвакуацию тел. Для организации спасательной операции нужно было собрать 900 тысяч рублей. Необходимые средства удалось найти в короткие сроки.
Спасатели подняли тела альпинистов из ущелья на высоту 3,2 тысячи метров. Затем коммерческий вертолет забрал погибших и доставил их в Нальчик.
Елену Ситникову похоронили 27 августа в селе Калинино Кунгурского округа. Данных о похоронах Артема Хохлова не было.
