05 сентября 2025

Трамп: саммит G20 в 2026 году пройдет в США

Трамп раскрыл место проведения саммита G20
Трамп раскрыл место проведения саммита G20

Саммит лидеров «Большой двадцатки» (G20) в 2026 году впервые за последние два десятилетия состоится в Соединенных Штатах. Местом проведения станет город Майами (штат Флорида). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«США снова принимают у себя крупнейший форум мировых лидеров впервые за 20 лет», — заявил политик. Его слова передает Fox Nеws.

Последний раз саммит «Большой двадцатки» проходил на территории США в 2006 году. В нынешнем составе G20 представлены страны, на которые приходится более 80% мирового ВВП и почти две трети населения планеты.

Ранее на фоне роста напряженности в отношениях США с рядом стран, включая Индию и участников БРИКС, президент Дональд Трамп отменил визит на саммит QUAD в Нью-Дели, а руководство Бразилии инициировало внеочередной саммит БРИКС для выработки коллективного ответа на внешнее давление. Проведение саммита G20 в США в 2026 году станет первым за 20 лет случаем, когда форум пройдет американской территории.

