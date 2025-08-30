Бразилия готовит внеочередной саммит БРИКС из-за угроз США

Руководство Бразилии готовит внеочередной саммит БРИКС в формате видеоконференции на фоне угроз со стороны США. Работу по организации встречи возглавляет главный советник президента страны Селсу Аморим, сообщает газета Valor Econоmico со ссылкой на источники в правительстве. Ожидается, что саммит пройдет в ближайшее время, однако точная дата пока не определена.
«Президент считает необходимым выработать скоординированную позицию и защитить интересы блока, чтобы сохранить устойчивое развитие и независимость БРИКС», — заявили источники Valor Econоmico. По данным издания, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить с лидерами БРИКС совместный ответ на угрозы сотрудничеству внутри объединения, поступающие от США.
Кроме того, в рамках подготовки к саммиту главный советник президента Селсу Аморим на следующей неделе отправится в Китай. В Пекине он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне, и проведет переговоры с главами МИД стран-участниц БРИКС. По данным газеты, встреча позволит согласовать повестку внеочередного саммита и обсудить детали коллективного заявления по вопросам безопасности и экономической стабильности в условиях внешнего давления.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил свой визит в Индию, который был запланирован на осень 2025 года и должен был пройти в рамках саммита лидеров Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD), информирует американское издание New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о расписании президента. В публикации отмечается, что решение об отмене поездки связано с ростом напряженности в экономических отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Представители США не исключают возможности проведения отдельной встречи с индийской стороной вне формата саммита QUAD, однако точные даты такого мероприятия пока не определены.
