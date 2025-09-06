Россиянам рассказали, насколько безопасен мессенджер MAX

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пока не признала мессенджер MAX полностью надежным с точки зрения защиты персональных данных. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
«ФСБ России еще не акцептовала MAX как надежный мессенджер с точки зрения защиты персональных данных», — заявил советник президента на итоговой пресс-конференции ВЭФ, которая проходит во Владивостоке.
Компания VK представила мессенджер MAX в марте 2025 года. Данный сервис предоставляет возможность пользователям обмениваться текстовыми сообщениями, осуществлять голосовые и видеозвонки, отправлять голосовые записи, а также передавать файлы размером до 4 гигабайт. Приложение доступно для загрузки в магазинах App Store, RuStore и Google Play.
В августе разработчики мессенджера успешно провели испытания по подключению приложения к порталу Госуслуг. Уже с 1 сентября 2025 года МАХ будет предустановлен на все новые смартфоны в России.
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.