Наговицина поставила на кон свою жизнь ради одного жетона, который бы ей все равно не дали

Российская альпинистка Наталья Наговицина, погибшая при восхождении на пик Победы в Киргизии, «поставила на кон» свою жизнь ради жетона «Снежный барс», который она все равно бы не получила. Об этом сообщил бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев. По его словам, спортсменка нарушила официальные правила, необходимые для зачета восхождений.
«Она нарушала правила. Альпинист может выходить на маршрут новой категории, лишь пройдя два маршрута категории предыдущей», — заявил Шатаев в интервью РБК. Он отметил, что в альпинизме существует шесть категорий, каждая из которых делится на А и Б: от самой простой 1А до самой сложной 6Б. Для перехода к более сложным маршрутам спортсмен должен пройти два маршрута предыдущей категории. По его словам, стандартный маршрут на пик Победы имеет сложность 5Б.
Шатаев подчеркнул, что Наговицина поднялась на пик Ленина (4Б), не выполнив этого условия, а затем попыталась взойти на Хан-Тенгри (5А), имея лишь один маршрут 4Б. Такие восхождения не должны засчитываться, согласно официальным правилам. Он добавил, что коммерциализация альпинизма привела к нарушению правил, и недостаточно опытные люди стали выходить на сложные маршруты, что необходимо прекратить.
12 августа Наталья Наговицина получила тяжелую травму на склоне пика Победы, и все попытки ее спасти оказались безуспешными. 2 сентября удалось запустить к ней дрон, который не зафиксировал у нее признаков жизни. После этого спасательная операция была официально завершена. Ранее представители компании «Ак-Сай Трэвел», которая организовала экспедицию Наговициной, заявили, что альпинистка могла потратить на восхождение до полумиллиона рублей, передает «Царьград».
