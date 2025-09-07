Ушаков рассказал интересную подробность про совместную поездку Путина и Моди на Aurus

Ушаков: Путин принял решение о совместной поездке с Моди на Aurus
Моди согласился на предложение поехать на Aurus вместе с Путиным, рассказал Ушаков
Моди согласился на предложение поехать на Aurus вместе с Путиным, рассказал Ушаков
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Предложение о совместной поездке на президентском лимузине Aurus исходило от президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был не против. Такой подробностью поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Это решение нашего президента и согласие его друга — премьер-министра Индии», — поделился Ушаков. Он сказал это в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее журналист Павел Зарубин поделился информацией о том, что решение о совместной поездке лидеров стран было принято за несколько минут до отъезда. О нем никто не знал заранее. Об этом сообщает «МК».

