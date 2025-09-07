Ушаков рассказал интересную подробность про совместную поездку Путина и Моди на Aurus

Предложение о совместной поездке на президентском лимузине Aurus исходило от президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был не против. Такой подробностью поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Это решение нашего президента и согласие его друга — премьер-министра Индии», — поделился Ушаков. Он сказал это в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее журналист Павел Зарубин поделился информацией о том, что решение о совместной поездке лидеров стран было принято за несколько минут до отъезда. О нем никто не знал заранее. Об этом сообщает «МК».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.