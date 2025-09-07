07 сентября 2025

Один из богатейших пермских депутатов расстроился из-за неурожая грибов. Фото

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Петров счел слабым урожай грибов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексею Петрову для бизнеса нужно больше грибов
Алексею Петрову для бизнеса нужно больше грибов Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Петров назвал слабым урожай грибов в этом году. Его компания занимается сбором дикоросов как для производства продуктов, так и для своих ресторанов. В соцсети «ВКонтакте» Петров опубликовал фото и видео сбора и заготовки грибов.

«Сегодня очень слабо! Саша грибной сезон открыл, и сразу закрыл!!!» — написал Петров. На кадрах позирует сам депутат с ведром белых грибов, а также заготовщик Александр за работой.

В 2023 году урожай был гораздо лучше. Тогда Петров подписывал свои фото так: «Тайга, сорок ведер — как с куста!». 

Алексей Петров входит в число богатейших депутатов краевого парламента. До недавнего времени он являлся единственным учредителем ООО «Маркетинг», которое управляет в Кудымкаре сетью магазинов, пекарней, кафе и рестораном национальной кухни. В родном городе он запустил производство сыра, премиальной колбасы, а также заявил о планах начать производство хамона и колотого шоколада с местными дикоросами. URA.RU ранее подробно описывало биографию бизнесмена и политика. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат заксобрания Пермского края Алексей Петров назвал слабым урожай грибов в этом году. Его компания занимается сбором дикоросов как для производства продуктов, так и для своих ресторанов. В соцсети «ВКонтакте» Петров опубликовал фото и видео сбора и заготовки грибов. «Сегодня очень слабо! Саша грибной сезон открыл, и сразу закрыл!!!» — написал Петров. На кадрах позирует сам депутат с ведром белых грибов, а также заготовщик Александр за работой. В 2023 году урожай был гораздо лучше. Тогда Петров подписывал свои фото так: «Тайга, сорок ведер — как с куста!».  Алексей Петров входит в число богатейших депутатов краевого парламента. До недавнего времени он являлся единственным учредителем ООО «Маркетинг», которое управляет в Кудымкаре сетью магазинов, пекарней, кафе и рестораном национальной кухни. В родном городе он запустил производство сыра, премиальной колбасы, а также заявил о планах начать производство хамона и колотого шоколада с местными дикоросами. URA.RU ранее подробно описывало биографию бизнесмена и политика. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...