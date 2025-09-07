Депутат заксобрания Пермского края Алексей Петров назвал слабым урожай грибов в этом году. Его компания занимается сбором дикоросов как для производства продуктов, так и для своих ресторанов. В соцсети «ВКонтакте» Петров опубликовал фото и видео сбора и заготовки грибов.
«Сегодня очень слабо! Саша грибной сезон открыл, и сразу закрыл!!!» — написал Петров. На кадрах позирует сам депутат с ведром белых грибов, а также заготовщик Александр за работой.
В 2023 году урожай был гораздо лучше. Тогда Петров подписывал свои фото так: «Тайга, сорок ведер — как с куста!».
Алексей Петров входит в число богатейших депутатов краевого парламента. До недавнего времени он являлся единственным учредителем ООО «Маркетинг», которое управляет в Кудымкаре сетью магазинов, пекарней, кафе и рестораном национальной кухни. В родном городе он запустил производство сыра, премиальной колбасы, а также заявил о планах начать производство хамона и колотого шоколада с местными дикоросами. URA.RU ранее подробно описывало биографию бизнесмена и политика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!