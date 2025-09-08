Громкое дело свердловчанина, чей питбуль напал на самоеда приостановили: неожиданная причина

Уголовное дело жителя Сухого Лога (Свердловская область) Артема Черепанова, чей питбуль напал на самоеда, приостановили из-за болезни подсудимого. Сведения появились в картотеке городского суда, обратил внимание корреспондент URA.RU.
«Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением», — указано в карточке дела. Решение вынесено 30 июля. Мужчине вменяли семь преступлений: три эпизода хулиганства, жестокое обращение с животными, побои и умышленное причинение легкого вреда.
Инцидент, после которого Черепанова отдали под суд, произошел в начале марта 2024 года. По словам очевидцев, агрессивный питбуль набросился на самоеда. Потерпевший заявил, что Черепанов якобы специально натравил питбуля на его пса из-за спора на машину.
Как утверждает осведомленный источник URA.RU, конфликт с Черепановым мог спровоцировать сам потерпевший. «В „Пятерочке“ он провоцировал его, вооружившись бутылкой и преградил ему путь с собакой. Определенно, что между ними был конфликт. Но в таком случае, если зачинщиком ссоры явился потерпевший, то обвиняемый не может быть привлечен к ответственности за совершение в отношении такого потерпевшего преступления из хулиганских побуждений. Нужно выяснять, кто был инициатором и для чего это делалось», — отметил собеседник URA.RU. По его словам, владелец самоеда также привлекался к уголовной ответственности за умышленные действия, совершенные против Черепанова.
