Песков: Путин просто не может позволить себе отпуск

Президент России Владимир Путин не сможет уйти в отпуск в ближайшее время, несмотря на приближающийся день рождения 7 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля ответил на вопрос, возможен ли у Путина мини-отпуск в честь личного праздника.
«Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», — заявил пресс-секретарь в интервью ТАСС, которое было записано на полях Восточного экономического форума. По его словам, рабочий график Путина остается напряженным вне зависимости от праздничных дат.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков уже сообщал, что после возвращения с официального визита в Китай и участия во Восточном экономическом форуме у президента Путина не запланировано отпуска. Следующая неделя полностью расписана рабочими мероприятиями, включая внеочередной онлайн-саммит БРИКС и внутренние встречи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.