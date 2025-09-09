Безопасность, ДЭГ, нарушения: глава челябинского облизбиркома о выборах 2025 года

До начала голосования в Челябинской области осталось два дня. Жителям региона предстоит выбрать более 700 депутатов муниципального уровня и 60 региональных парламентариев. В преддверии этого председатель облизбиркома Евгений Голицын рассказал URA.RU о некоторых особенностях кампании.
— Политологи и журналисты утверждают, что эта кампания — едва ли не самая спокойная и контролируемая за всю историю выборов в Челябинской области. С точки зрения председателя облизбиркома — насколько это соответствует истине?
— Применительно к выборам в законодательное собрание, наверное, так и есть. Но в муниципалитетах у нас достаточно серьезная и конкурентная компания. На местных выборах кандидаты очень активно действуют, в том числе обращаются в суды. Территориальным избиркомам и юристам на местах приходится непросто. Партии и кандидаты очень серьезно подходят к набору наблюдателей.
Избиратели в эту «кухню» глубоко не погружаются, видя только агитационные материалы и различные билборды. А очень много остается за кадром, в глубине процесса.
— В каких территориях кампания наиболее конкурентная?
— Мы наблюдаем такую, к примеру, в Чебаркуле. И снятия с выборов, и сложные, напряженные судебные процессы. Были определенные нюансы в Аше.
В среднем у нас на 723 мандата местных собраний сейчас осталось более 2,5 тысячи кандидатов. То есть, грубо говоря, три с половиной претендента на одно место. Добавлю, что среди них порядка 80 участников СВО.
— Какие самые серьезные нарушения были выявлены в процессе кампании?
— Областная избирательная комиссия принимала несколько решений. Во-первых, по Партии пенсионеров. Во-вторых, по КПРФ. Речь об агитационных материалах с нарушением законодательства.
— В последнем случае речь о баннере с идущими на выборы людьми, изображения которых сгенерированы ИИ?
— Ну, фактически дело не в использовании нейросети. Речь идет о том, что в законодательстве есть четкая норма — на агитационных плакатах может использоваться изображение кандидата, либо кандидата среди неопределенного круга лица. На этих плакатах мы не видим кандидата, мы видим просто неопределенный круг людей. Что, на наш взгляд, как раз закону и не соответствует.
— Были ли какие-то забавные казусы?
— На старте кампании всех ее потенциальных участников предупреждали: пакет документов должен быть предоставлен как при выдвижении, так и на стадии регистрации. Но очень многие этого не сделали — в частности, не было данных об открытии счетов — и потом искренне возмущались. Многие «постеснялись» сообщить о своих судимостях, в том числе о погашенных, не препятствующих участию в выборах — и были сняты на стадии регистрации именно из-за этого умолчания.
— Что предпринимается в Челябинской области, чтобы обеспечить безопасность голосующих. Насколько защищены избирательные участки?
— Во-первых, прошли заседания оперативного штаба, прошли заседания под руководством губернатора антитеррористической комиссии. Все эти вопросы были рассмотрены с участием представителей силового блока. Участки были проверены, замечания в основном касались отсутствия на некоторых тревожных кнопок и видеонаблюдения.
Напомню: более половины помещений, где будут голосовать, оснащены стационарные рамками-металлоискателями. Остальные будут «закрыты» переносными металлодетекторами. Также на всех участках будут работать сотрудники полиции.
— Уже несколько лет в регионе используется ДЭГ. Какова динамика, и сколько желающих голосовать через Госуслуги зарегистрировались на этих выборах?
— Максимальный показатель был на выборах президента — больше 233 тысяч избирателей тогда решили голосовать дистанционно. Сейчас кампания не того уровня, но все равно использовать ДЭГ пожелали почти 140 тысяч жителей области. Плюс еще порядка десяти тысяч человек решили воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать по месту пребывания.
Сам я, к слову, сразу выбрал ДЭГ. С самого утра дня голосования я уже на работе. Поэтому всем, кто в силу своей занятости находится в подобной ситуации, гораздо удобнее зайти на портал и проголосовать.
