Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
23:17
Полезно для здоровья и фигуры: как приготовить домашние чипсы
23:16
Apple объявила цены на новые iPhone 17
23:10
«Балтика» прокомментировала заявления о прекращении производства пива
Искусственный интеллект и подсчет пульса: чем удивили новые наушники от Apple
23:09
BFMTV раскрыла личность нового премьера Франции
23:06
Apple презентовала iPhone 17 Pro
23:02
Аккаунт Путина в MAX набрал 300 тысяч подписчиков
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
22:56
В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика протаранил трамвайную остановку. Фото, видео
22:56
Apple представила информацию о процессоре и камере нового iPhone
22:51
Apple обозначила первые характеристики нового iPhone
Apple презентует новый iPhone 17: онлайн-трансляция
22:49
ТАСС: ВСУ атакуют ДНР ракетами Storm Shadow
22:47
Apple показали ультратонкий iPhone Air
22:47
Стала известна цена новых часов от Apple
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
22:45
Минобороны РФ ответило Зеленскому на заявление об «ударе ВС РФ» по поселку в ДНР
22:38
Apple показали уникальную функцию новых AirPods
22:35
В Apple раскрыли фишку новых часов
Личный враг Пентагона: как сын высокопоставленного агента ЦРУ стал героем России и получил орден от Путина
22:35
Telegram оштрафовали на миллионы рублей
22:33
Новые AirPods Pro 3 научились считать пульс
22:26
Apple представила ультратонкие часы Watch Series 11 с 5G и функцией определения гипертонии
Германия вооружает Украину дронами для ударов по России: главное об СВО за 9 сентября
22:23
В Apple раскрыли новшество AirPods третьего поколения
22:17
«Ситуация осложнилась»: Трамп обвинил Путина и Зеленского
22:14
Учебники массово уничтожают: Мизулина пообещала решить проблему пермских школьников
В России выбрали главные игрушки страны
22:13
Театральный сезон 2025: что можно посмотреть в Москве в сентябре
21:32
Грядут отставки: кого уволят из правительства ХМАО осенью. Инсайд
21:31
Какие изменения ждут свердловских школьников при сдаче ОГЭ-2026
Путин раскрыл тех, кто поможет продлить жизнь до 150 лет
21:30
Умерла самая неудачливая лошадь в мире
21:20
Теннис небольшой: где в Тюмени научиться играть в забаву королей. Видео
1
21:17
Каллас в полупустом зале рассказала, сколько ЕС влил денег на Украину
Операция «Судная ассамблея»: что известно об ударах Израиля по столице Катара. Видео
21:15
Как в Свердловской области появился завод мотоциклов, которые покупают США и Европа
21:10
Съемки на Савине и красивый тарантул: главное в Кургане за 9 сентября
21:04
Министр здравоохранения Швеции потеряли сознание и упала со сцены. Видео
1
Протесты в Непале: что делать россиянам, оказавшимся в центре конфликта
21:01
Спикер думы Нефтеюганска будет вынужден сложить мандат по утрате доверия
21:00
Ночные гонки по Салехарду и пожар в пивном магазине: события дня ЯНАО
20:48
Полиция раскрыла детали операции по спасению 82-летней пермячки, сутки плутавшей в лесу
«Дым над Катманду»: россияне в протестующем Непале делятся тревожными подробностями
20:48
«Через год повторим»: как журналисты URA.RU пробежали Пермский марафон. Фото, видео
20:47
Путину показали оборудование в «Сириусе». Видео
20:46
Глава Росавтодора и челябинский замминистра посетили завод «ДСТ-Урал». Фото
От «короля кроссовок» до фигуранта списка террористов: главное о деле Ефремова, обувшего Басту и Бузову
20:45
Выборы 12-14 сентября: кого выбираем, где и как проголосовать в Челябинской области
20:43
Самый дорогой тур в Турцию обошелся россиянам в 34 миллиона
1
20:42
В ХМАО резко нагрянут морозы
Волна насилия в Катманду: как протесты в Непале обернулись расправой над представителями власти
20:42
Челябинский экс-депутат, обвиняемый в жестоком убийстве, ждет отправки на СВО
20:40
Как стать донором крови в Екатеринбурге: три дня диеты, шесть минут переливания и два выходных
20:37
«Врачи в ступоре»: Юрий Антонов рассказал о мучающей его болезни
10
Дело «тихого» бизнесмена: кто такой Сергей Деревянко, которого арестовали по статье о госизмене
20:34
Движение на Пермском тракте ограничили из-за аварии
20:33
Протестующие в Непале раздели до трусов министра финансов и погнали по реке. Видео
1
20:20
Рыбалка в ХМАО глазами женщины: как журналистка URA.RU впервые в жизни рыбачила. Видео
Доллар резко вырос: что ослабляет рубль и чего ждать до конца года
20:18
МО РФ: над акваторией Черного моря уничтожено 3 дрона ВСУ
20:06
В Донецке назвали школу в честь погибшего на СВО сына замглавы ЦРУ
20:04
Губернатору Махонину показали самый главный бассейн в Березниках, открытый после обновления. Фото
Почему в Непале начались беспорядки, из-за которых власти ушли в отставку и погибли десятки людей
20:03
Заготовки из осенних ягод: способы хранения и топ-10 необычных рецептов
20:02
Мэр Салехарда встретился с бойцом СВО, который прошел программу «Время героев»
20:00
Агрохолдинг из Екатеринбурга купил крупный молочный завод в ХМАО
Волшебник, построивший Хогвартс: биография и главные работы ушедшего из жизни Стюарта Крейга
20:00
Путин приехал в Сириус
20:00
Apple презентует iPhone 17: видео-трансляция
20:00
Инаугурация свердловского губернатора пройдет в ККТ «Космос»
1
В России ускорят появление новых недорогих авто
19:56
В главном вузе Магнитогорска открыли новый ФОК
19:55
МИД РФ призвал страны дать оценку ударам Украины по России
19:54
В Салехарде пройдет международный мотофестиваль «Тропа Мамонта»
19:51
На Украине начались массовые увольнения и побеги
19:47
Следователи Ямала передали гуманитарную помощь бойцам СВО
19:42
Свердловские пенсионеры провели выездное совещание в термах. Фото
19:36
Профессор заступился за аспирин, который называли смертельным лекарством
1
19:34
Жители Ноябрьска предложили назвать улицу в честь юбилея города
19:34
Современное оборудование и ремонт за 22 млн: что нового в Курганской областной больнице №2. Фото
4
19:30
В ХМАО на нефтяном месторождении открыли первую в России станцию мониторинга парниковых газов
19:26
Нетаньяху заявил о полной ответственности Израиля за удар по ХАМАС
1
19:24
Законодатель комфорта: как Тюмень повлияла на жилищное строительство России
19:16
Секреты хранения урожая: от картофеля и кабачков до яблок
19:15
Командующий ВДВ рассказал, как погиб воевавший за Россию сын замглавы ЦРУ
1
19:13
Военблогер Алехин пообещал объяснить видео, где говорит о своей схеме отмывания денег на СВО
19:08
На Ямале выросло число вакансий для разного рода подработок
19:05
Названа особая примета сбежавшего террориста из СИЗО в Екатеринбурге
19:04
Со вкусом земляники и ананаса: москвичи скупают самую дорогую ягоду в мире, растущую в ХМАО
19:02
Как солить и мариновать боровики: ценные советы диетолога
18:58
Слетать в Питер и не разориться: журналист URA.RU проверил, сколько стоит поездка из ЯНАО
18:56
Один из лидеров ХАМАС убит в результате израильского удара
18:55
Постпред США при НАТО заявил о готовности Украины к заморозке линии фронта
18:46
В парке «Притяжение» в Магнитогорске появилось сразу два пункта полиции
18:46
Где в Екатеринбурге искать газеты и журналы после сноса киосков «Роспечати»
18:43
Байкер погиб на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО
18:43
Мадуро раскрыл план США на третью мировую войну
18:42
Стали известны подробности о мощнейших ударах по столице Катара
18:38
Стало известно, кто построит в Перми мост через Егошиху
18:33
В ЯНАО благоустроят ярмарочную площадь
18:27
За месяц в Челябинске резко подорожали съемные «однушки» и упали цены на «двушки»
18:23
Рынок такси в Пермском крае «обелился» на 48%
18:20
Челябинский губернатор Текслер подвел итоги передвижного фестиваля. Видео
18:20
Суд вынес окончательное решение по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова
18:17
Студенты в Екатеринбурге пожаловались на нехватку мест в общежитиях
18:17
Неизвестные слили в сеть ответы на викторину «Уютный Ямал». Фото
18:12
В Госдуме хотят запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи
4
18:12
В столице Катара Дохе раздалось несколько взрывов
18:11
Тюменец выступит за Россию на чемпионате мира
18:10
В Кургане полицейские поймали курьера, обманувшего пенсионерок на 1,4 миллиона
18:08
«Прибило бы!»: в Свердловской области в доме обвалился подъезд. Видео
18:06
Протестующие в Непале заявили, что страна перешла под их контроль
2
18:06
Для открытия нового моста в Кунгуре власти перекроют другие улицы. Схема
18:05
В Курган на индустриальный фестиваль съедутся крупные предприятия со всего Урала
4
18:05
Картаполов сделал заявление о конфликте с Финляндией
1
18:03
Депутат Госдумы Лантратова помогла отцу погибшего героя СВО со срочной операцией
18:02
Приговор экс-заму Шойгу признали законным
18:00
От бесплатной земли до лечения в санаториях: выплаты и льготы для участников СВО в Пермском крае
18:00
В Шадринске кандидат-главврач не разрешил конкуренту вести агитацию в больнице, обклеенной его плакатами.Видео
17:54
В поисках древних тайн: тревел-детектив «Тайна на карте» снимают в Курганской области. Фото
4
17:53
В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей четырех крупных музеев города
17:49
«Листья — это золото для огорода»: секреты приготовления компоста и гумуса на весну
17:47
Глаза из черной бездны и женщина с синими ушами: что творят молодые художники Кургана. Фото, видео
17:46
Екатеринбуржцы смогут чаще летать в сибирскую столицу
17:45
Постановки 18+ и «Горе от ума»: ради чего стоит идти на фестиваль «Реальный театр» в Екатеринбурге
17:44
У челябинцев власти заберут квартиры, чтобы снести 55-летнюю двухэтажку. Фото
17:43
В Тюмени изготовят 10-метровый торт
17:42
В Нижневартовске назвали сроки завершения строительства нового бульвара. Фото
17:42
Средства ПВО уничтожили 10 дронов ВСУ над Черным морем
17:40
Khabarhub: Жена экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих
17:39
Блогера Никиту Ефремова внесли в список террористов и экстремистов
17:39
Текслер ориентировал челябинских дорожников заканчивать ремонты летом
17:37
«А что, в школу надо!»: в Тюмени дети идут на уроки по колено в воде. Видео
17:36
Сыну бывшего главы азербайджанской диаспоры на Урале грозит до 10 лет колонии
17:36
В Тюмени еще один район отдали под многоэтажки: что там построят
17:35
В Перми закрыли торговую точку, где мыли фрукты водой из туалета гипермаркета
17:35
Президент Непала ушел в отставку
17:28
В ЯНАО рынок вторичного жилья ожил на фоне снижения ключевой ставки
17:26
В Катманду протестующие подожгли Верховный суд Непала
17:25
Супруга экс-премьера Непала умерла после поджога дома
17:23
Учить должны родители: что делать детям иностранцев, которые не сдали экзамен по русскому в Тюмени
1
17:21
Власти ЯНАО поднимут выплаты жителям, решившим пойти на СВО
17:20
Призывная комиссия в ЯНАО отказала пацифисту в альтернативной службе
17:11
Сотрудник полиции спас пьяного пермяка от падения с крыши. Фото
17:09
Президент Непала Рам Чандра Паудел уходит в отставку
17:05
В Кургане умер бывший начальник управления департамента строительства Никитенко. Фото
17:02
Польша закрывает границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»
17:00
Россия отразила масштабную атаку ракет и снарядов HIMARS
3
17:00
Главы курганских округов оказались недовольны распределением субсидий. Инсайд
16:59
Тюменка создаст 200-килограммового шоколадного человека с портретным сходством
16:54
Бабушек услышали: в Тюмени изменят таблички с расписанием автобусов
16:52
В главном городском парке Сургута пропали двое шестилетних детей
16:52
Полиция пришла к депутату из ХМАО из-за видео, где он бросал нож в дочь
16:51
Юноша устроил гонки с гаишниками по ночному Салехарду. Видео
16:50
Появилось видео облавы на подпольный покерный клуб в Екатеринбурге
16:50
В богатейшем подведе тюменского депкульта отрицают данные о «золотом парашюте» уволившегося директора
16:48
Власти Шадринска резко снизили цену самой дорогой земли под КРТ в надежде найти инвесторов. Карта
5
16:46
Челябинским пенсионерам за подработку в среднем платят 73 500 рублей
16:45
Филармония «Триумф» в Перми открывает сезон современного театра
16:45
В Челябинске на Копейском шоссе отключат светофор
16:45
Туск сообщил о закрытии границы Польши с Белоруссией из-за учений «Запад»
16:42
В Екатеринбурге построили новую часть космического квартала. Фото
16:41
Депутаты заксо ЯНАО покупают землю и квартиры в Москве и других регионах
16:40
Текслер призвал благоустраивать в Челябинской области больше общественных пространств и скверов
16:38
В Екатеринбурге накрыли подпольный покерный клуб с оружием. Видео
16:35
«Вечером здесь красивое освещение»: в центре Кургана появились новые световые столбы. Фото
2
16:32
Пассажирка «Уральских авиалиний» стала миллионным пассажиром аэропорта Жуковский. Фото
16:32
Как правильно обрезать яблони осенью: инструкция от опытного садовода
16:31
В Тюмени девочка с редким заболеванием заперта в квартире из-за решения властей
16:30
На Западе увидели плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны
1
16:30
Какие праздники отмечают 10 сентября 2025: что можно и нельзя делать
16:26
Пермская прокуратура заступилась за бойца СВО
16:18
Кухарук открыл новый перинатальный центр в ХМАО
16:16
В Кыштыме рецидивист синтезировал мефедрон в собственном гараже
16:16
Военкор рассказал о подготовке к «генеральной» битве за Донбасс
16:15
Свердловским чиновникам поднимут зарплаты
2
16:15
В курганском госпитале освятили отделение и представили икону из Крыма. Фото, видео
1
16:15
Аналитики раскрыли компании ХМАО, сотрудники которых получают самые большие зарплаты
16:15
В Кургане и Шадринске ожидается сильный ветер с дождем
16:08
В Кургане пройдет Кубок губернатора по самбо в спорткомплексе, который недавно открыл легендарный Карелин
1
16:01
Число погибших в Непале выросло
16:00
Челябинцам назвали самые подешевевшие новые иномарки
15:59
Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова приехала в Пермский край
15:56
На Ямале рабочие вырвались в лидеры по востребованности и зарплатам
15:56
Партии теряют интерес к выборам в Тюменской области
15:54
Акции челябинского «Южуралзолото» выросли на 4% на словах Силуанова о продаже
15:52
В Новом Уренгое открылась база для пассажирского транспорта
15:52
Тюменцам дадут право заставлять водителей автобусов становиться культурнее
15:51
Курганцы увидели русского тарантула, который может укусить до сильных отеков. Фото, видео
1
15:49
Под Челябинском на новом фестивале «Матрешка» покажут народные ремесла. Видео
15:48
В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени: что на самом деле хотели построить в Солнечном
15:47
Толпа отпинала министра финансов Непала. Видео
15:46
В Минфине рассказали про многомиллиардную прибыль в бюджет от активов изъятых компаний
15:44
В Тюмени силовики дежурят возле школ
15:44
В интернете распространяют фейк о мобилизации в России
15:40
URA.RU выяснило подробности строительства жилого комплекса в селе Кетово
15:39
«А кто это содержать должен?»: в РПЦ призвали обложить россиян десятиной
4
15:38
Рыбачка выловила гигантского судака на челябинском озере. Фото
15:36
Польша пошла на жесткие меры против украинцев
15:34
«За этим будущее»: эксперт назвал новый способ накопления капитала
15:32
Политолог раскрыл три сценария будущего Украины, которую хочет оккупировать ЕС
2
15:30
В Кремле рассказали, помешала ли атака БПЛА по Сочи графику Путина
15:30
Огонь, рев толпы и водометы: как выглядит Непал на фоне протестов молодежи. Фото, видео
15:28
Названы сроки появления iPhone 17 в магазинах России
15:21
Президент Непала отправил в отставку премьера после протестов
15:20
В деле бизнес-леди из ХМАО, у которой мошенники выманивали 89 млн, появился новый фигурант
15:20
Более 140 тысяч онлайн-обращений обработал холдинг «Восток»
15:19
Польша поставила точку в вопросе отправки войск на Украину
15:18
Приехавший к ребенку в Москве врач покончил с собой
15:18
В пермской Мулянке нашли тело подростка, который выпал из лодки
15:15
Сбежавший террорист из СИЗО в Екатеринбурге заметает следы. Фото
15:14
Вице-премьер РФ Новак и глава ЯНАО Артюхов вручили госнаграды жителям. Фото
15:12
В Шадринске скончалась ветеран педагогического труда Устюжанина. Фото
15:11
Детская поликлиника в Тобольске получила необычные экопланшеты для рисования
15:11
Экс-главе пенсионного фонда Нижневартовска продлили меру пресечения
15:08
Пермячка вырастила редкую северную ягоду в своем огороде. Фото
15:07
Челябинец залез в квартиру знакомой, чтобы надругаться над ее дочерью
15:07
МИД РФ рассказал, как россиянам улететь из охваченного протестами Непала
15:04
В Курганской области начальник почты присвоила себе крупную сумму ветерана, которая умерла
15:04
Опубликован прогноз Жириновского о России, Китае и США к 2030 году
15:02
Разрушения, сотни пострадавших и десятки погибших: последствия бунта молодежи Непала за соцсети
1
15:00
В Тюмени появится еще одна служба каршеринга
14:59
В Челябинске временно ограничат движение по популярной дороге, по которой жители северка едут в центр. Схема
14:57
В челябинском поселке сделают дорогу, ремонта которой долго ждали жители
14:57
Пора доставать пуховики: в Челябинской области похолодает до одного градуса
14:56
Текслер в Магнитогорске встретился с председателем ЛДПР Слуцким
14:55
В Челябинске мужчина пытался похитить девушку. Видео
14:54
В Челябинске открылся корнер русской кухни
1
14:54
Мама отравившейся на фестивале на Сахалине школьницы рассказала, чем кормили волонтеров
14:53
Топ-10 удивительных фактов о Салехарде, которыми гордятся ямальцы. Фото
14:52
Союз туристов рассказал о судьбе российских туристов, находящихся в Непале во время протестов
14:52
Shot: протестующие в Непале подожгли отель, предположительно, с россиянами. Видео
14:50
Топ-5 худших школ Курганской области по итогам ЕГЭ
3
14:49
Число пострадавших в Непале резко выросло
3
14:36
В Челябинской области по новой программе бизнесу обучаются 350 ветеранов СВО
14:32
Новый замначальника УМВД Тюменской области вступил в должность
14:31
Топ-менеджер «Газпрома» Шмидт пытался вновь покинуть СИЗО в Челябинске
14:31
Хакеры из России парализовали ресурсы фондов, помогающих ВСУ
2
14:31
СК завел дело после массового отравления подростков на фестивале на Сахалине
14:28
Совершенно новая модель iPhone и анонс грандиозных планов на будущее: что будет на презентации Apple
14:27
Стало известно почему выборы в ЗакСо ЯНАО будут проходить целых три дня
14:26
Протестующие подожгли здание парламента в Непале
14:25
Захарова одним словом охарактеризовала Бербок на Генассамблее ООН
1
14:24
Мэр Челябинска Лошкин рассказал о необычной просьбе судьи, ставшего бойцом СВО. Фото, видео
14:23
Российские города отказываются от отечественных трамваев в пользу белорусских: почему так происходит
14:23
Из пермского клуба «Амкар» ушел главный тренер
14:21
В Непале сняли запрет на работу соцсетей после гибели 19 человек
14:20
Житель Московской области выиграл в лотерее 33 миллиона рублей
14:19
В Пермском университете на «Кампус фесте» сыграет самый юный диджей России
14:19
Теряет лоток и смотрит в пустоту: есть ли деменция у кошек и как не спутать с опасными заболеваниями
14:17
Свердловские VIP открыли памятник создателю конституции РФ. Фото
14:16
«Чайф» с размахом отметит юбилей в Екатеринбурге, попадут на него лишь счастливчики
14:16
Флотилию экоактивистки Греты Тунберг атаковал дрон
14:13
Когда в Тюмени закончится дождь. Скрин
14:13
Димухамедов: Россия готова договариваться с США по редкоземам
14:12
Mash: на фестивале в Сахалине отравились 18 подростков
14:12
В Екатеринбурге развернулась борьба за наследство умершего пастора
14:10
МО: средства ПВО сбили 5 крылатых ракет за последние сутки
14:09
Российские туристы не могут уехать из охваченного протестами Непала
1
14:07
РКН завел канал в MAX
14:07
В Непале бушуют протесты, митингующие подожгли резиденцию премьера: онлайн-трансляция
1
14:05
Премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне протестов
1
14:05
В Сочи погиб человек после атаки дрона ВСУ: новые подробности
14:05
Тест ко дню рождения Льва Толстого: хорошо ли ты знаком с творчеством писателя
14:04
Экс-мэр из ХМАО избежал уголовного срока за махинации с землей
14:02
Выросло число детей мигрантов, сдавших тест по русскому языку в Екатеринбурге
14:01
С экс-главы Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда
14:00
Челябинский экс-депутат Стрижкова ответит в суде за мошенничество
13:58
В Тюмени перекроют проезд к набережной и закроют парковку. Схема
13:54
Зарубина обязали выплатить более 363 млн рублей за взрыв газа в жилом доме
13:54
Курганская шахматистка Волчкова получила пожизненное звание мастера ФИДЕ
13:54
Где и когда смотреть презентацию новых iPhone
13:50
Премьер-министр Непала подал в отставку
13:48
Членов правительства Катманду эвакуируют из-за протестов, идет волна отставок
13:41
В Курганской области девушка на иномарке задавила пешехода насмерть. Фото
13:40
Иноагента Свердлина* заочно приговорили к шести годам колонии
13:39
Блогер-миллионник из Тобольска снялся в сериале на федеральном канале
13:38
Пермскому бизнесмену Микову не смягчили наказание за взятку чиновнице Чирковой
1
13:36
Хакеры из KillNet опубликовали секретные планы Европы: зачем НАТО на самом деле хочет попасть на Украину
13:31
Полиция ХМАО нашла студента, который обещал устроить теракты в школах города
13:30
Мэр Науменко разыскивает Курганского Бэнкси. Инсайд
5
13:25
В Россию пытались провезти 300 кг наркотиков под видом молдавских яблок
13:24
«Рондо», «Моя Мишель» и «Градусы»: какие звезды выступят на Дне города Тарко-Сале
13:21
В тюменском муниципалитете провалили важнейшую закупку
13:20
Увезли в ХМАО, но парень не сдался: подросток сбежал из дома, чтобы вернуться в Тюмень
13:18
Правительство России открыло канал в MAX
13:16
Силуанов призвал снижать ключевую ставку
2
13:13
Челябинцам раскрыли самые востребованные направления бизнеса в 2025 году
13:06
Якушев определил, какими должны быть кандидаты на первых выборах в Запорожье
13:02
Королева тру-крайма, друг Скриптонита и автор бестселлеров выступят в главном парке Екатеринбурга
1
13:01
Украинский дрон повредил в Сочи мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войны
13:01
Европарламент требует неожиданное условие для вступления Украины в ЕС
13:01
Врачи выступили против целевого обучения студентов-бюджетников
3
12:57
Число заболевших ОРВИ серьезно выросло в Свердловской области
12:56
Депутаты Госдумы съехались в Екатеринбург обсудить библиотеки. Фото
12:54
В Тюмени на месяц перекроют дорогу. Схема
12:48
«Пуля попала выше сердца»: охранник рассказал об убийстве первого олигарха на Среднем Урале
12:47
Лоукостер «Победа» изменил правила провоза ручной клади
12:47
Из тюменских автобусов пропадают кондукторы
12:47
Обыграл и обобрал: тюменец наказал рублем компанию, в которой мошенники взяли на него кредит
12:46
Мэр Сочи пообещал выплату семье погибшего после атаки БПЛА
12:46
В Ростовской области разбился самолет Ан-2, пилот погиб: все подробности ЧП к этому часу
12:44
Захарова: планы Латвии выдворить россиян - чудовищный пример неонацизма
12:43
Пермские туроператоры запустили конкурента «Золотого кольца России»
12:42
Власти ЯНАО внесли изменения в порядок начисления пособий на детей
12:41
В Копейске объявили дату начала отопительного сезона
12:41
Челябинцы предложили способ получать много электричества из навоза. Фото
12:41
Названа предварительная причина крушения самолета в Ростовской области
12:40
Правительство РФ запустило свой канал в MAX
12:35
В Сочи пострадал памятник ветерану из-за атаки беспилотников
12:34
СК возбудил дело из-за приготовления яичницы на Вечном огне в Долгодеревенском
12:33
«Пролетел в 100 метров»: очевидец рассказал подробности крушения Ан-2
12:32
Суд в Москве арестовал мужчину по запросу Азербайджана
12:30
Жителю ХМАО, сдававшему экзамены на права за других людей, вынесли приговор
12:30
На канал Путина в мессенджере Max за первые сутки подписались 150 тысяч человек
12:30
Челябинский депутат ЗСО Жолобов снялся с выборов в Копейске
12:28
RS: Путин послал Трампу сигнал по Украине
12:28
В Тюмени назвали самые «ходовые» специальности на рынке труда
12:28
Запуск платных парковок в Челябинске перенесли на 2026 год. Карта
12:27
Военнопленный украинец призвал сослуживцев сдаваться
12:26
Курган богат талантами: 60 сотрудников МЧС преодолевали препятствия и взбирались на башню. Видео
12:25
Курганцы смогут выбрать новых депутатов облдумы в ночное время
2
12:24
В Кургане завершается срок подачи заявлений для голосования по месту нахождения
12:24
Пермь возобновляет прямое авиасообщение с Вьетнамом
12:22
Число самозанятых в Челябинской области превысило 300 тысяч человек
12:22
МИД Венгрии анонсировал самый долгосрочный контракт на покупку газа с Запада
12:19
Володин назвал антирекордом вынесение вотума недоверия правительству Франции
12:19
Няня для кошек и сборщик груш: топ необычных вакансий в Екатеринбурге. Скрин
12:17
В Екатеринбурге педагогу вынесли приговор за жестокое обращение с учеником
12:15
Выпускник Президентской программы стал первым замдиректора курганского департамента экономики. Эксклюзив
1
12:14
У компании экс-основателя Яндекса выросли акции после сделки с Microsoft
12:14
Убыточный актив миллиардера: что известно о тюменском заводе «Свеза», который избавляется от 300 сотрудников
12:13
Стала известна причина крушения Ан-2 в Ростовской области
12:09
Почему тюменским школьникам блокируют транспортные карты
12:07
Спрос на поездки в ХМАО на поездах вырос в полтора раза
12:06
Что грозит водителю за смертельное ДТП с пешеходом возле общежития вуза в Кургане
12:04
Самолет Ан-2 разбился в Ростовской области, пилот погиб
12:02
Многодетная челябинка выиграла 1,5 миллиона в лотерею
12:02
Бастрыкин затребовал доклад о поисках пермяка, загадочно пропавшего в июле
11:59
Екатеринбуржцы сэкономили почти десяток миллионов рублей на проезде
11:59
В райцентре ЯНАО перекроют улицу из-за празднования Дня города. Карта
11:55
«Молодая гвардия» ЕР выложила из лампад число 872 в годовщину начала блокады Ленинграда
11:54
Фэн-шуй календарь на неделю: кому благоволит удача 9-14 сентября
11:53
Азербайджан просит Россию выдать им арестованного террориста
2
11:52
Из Тюмени появится новый прямой рейс за границу
1
11:50
SHOT: в Ростовской области разбился самолет Ан-2, пилот погиб
11:49
Суд вынес приговор террористам, напавшим на аэродром в Калужской области
11:48
Силуанов: челябинское «Южуралзолото» скоро продадут
11:48
Кому в октябре проиндексируют зарплату. Инфографика
4
11:46
У начальника УМВД Тюменской области появился зам по мигрантам
11:43
Как в Свердловской области школьники будут учиться в дни выборов
11:41
Минфин готовит инструменты для инвестиций иностранцев в госдолг России
11:41
FT: Европа не слышит сигналов Трампа по Украине
11:40
Омбудсмен подключилась к делу екатеринбуржца, арестованного в Азербайджане
11:40
Около 140 тысяч жителей Челябинской области проголосуют в интернете
11:37
На грядках пермяков созрели арбузы, дыни и виноград. Фото
11:31
В Тюменской области изымают потенциально опасный греческий антибиотик
11:30
Выборы без очередей: полная инструкция дистанционного голосования в Курганской области. Инфографика
11:28
Минфин намерен продать Домодедово до конца года
1
11:28
Более 50 тысяч военных ЕС и НАТО хотят отправить на Украину
11:27
Свердловчане массово идут выбирать нового губернатора через интернет
1
11:26
В Пермский край проник штамм коронавируса «Стратус»
11:25
Магазин разливного пива загорелся в Ноябрьске
11:23
Курган возглавил рейтинг городов с самыми подорожавшими новостройками
6
11:23
Временная передышка: прогноз магнитных бурь 10 сентября
11:22
В домах в двух районах Челябинска упадет напор воды из-за аварии
11:20
На Крымском мосту закрыли движение. Видео
11:16
В Тюмени отказали в льготе беженцам из ДНР
11:15
Команда производителя минеральных удобрений стала первой на марафоне в Перми
11:12
Силуанов допустил рост госдолга сверх плана в 2025 году
1
11:11
ВС РФ прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
11:11
Разведка Германии сняла с рейсов немцев, ехавших на ПМЭФ
11:09
Хакеры обнародовали секретные карты Европы по оккупации Украины ради ресурсов
2
11:04
В Екатеринбурге закроют бассейн на крыше БЦ «Высоцкий»
11:02
Стало известно, когда в Тюменскую область придет снег
3
11:01
В Купянске ВСУ расстреляли свое же подкрепление, перепутав их с российскими штурмовиками
1
11:00
Житель ХМАО пойдет под суд за шпионаж над бизнес-партнером
11:00
МСК в Нижнем Тагиле принял почти 43 тысячи тонн отходов за первые месяцы работы
11:00
Снимать нельзя купить: что выгоднее при выборе жилья в Кургане
10:58
За неделю в ХМАО резко выросла заболеваемость ОРВИ и пневмонией
1
10:58
Власти готовятся снести дома в одном из самых старых жилых микрорайонов Перми
10:56
Крытый экстрим-парк откроют в юбилей Салехарда. Фото
10:54
Пермские депутаты провели совещание в новом зоопарке
10:53
Обмеление отменяется: уровень воды в Туре в Тюмени резко начал расти. Эксклюзив
10:52
В Кургане интересно: женщины проедут 100 километров на велосипедах по городу
2
10:50
Ремонты плавильных печей ЧЭМК полностью избавят рабочих от газа и пыли. Фото
10:50
ВС РФ ведут успешные операции по линии фронта: карта СВО на 9 сентября
10:47
В Черняевском лесу пермяки слышат голоса диких медведей и лис. Видео
10:46
В зоопарке в Ейске в пожаре погибли все крокодилы и другие рептилии
1
10:42
Челябинская сеть «Красное и белое» возобновила работу в Кемеровской области
10:41
В ХМАО отправили в СИЗО педофила из-за надругательства над школьницей
10:40
Тюменец уничтожил квартиру, принадлежащую администрации города
10:36
В России решили проблему с необоснованными штрафами для водителей
10:36
«Единая Россия» передала участникам СВО передовую спецтехнику
10:33
ВС РФ взяли под контроль одну из крупнейших шахт в ДНР
10:33
В Екатеринбурге школьница «проиграла в лотерею» сотни тысяч рублей с карты отца
1
10:33
Челябинец предстанет перед судом за убийство знакомого из-за ревности
10:31
Силуанов сообщил о «большом спектре» экономических интересов США и России
10:30
Кандидат в депутаты Чебаркуля вышел из гонки после попытки отстранить конкурента
10:29
Житель Надыма скрыл второе гражданство и попал под уголовное дело
10:28
Певец Akmal выступит на гастрофестивале «Блюда от верблюда» в Челябинске
10:27
Задержанный на Рублевке свердловский авторитет собрался на СВО
10:25
Каратисты из Шадринска завоевали кубки на турнире в Челябинске. Фото
10:25
Тюменцы встали в огромную пробку в центре города. Скрин
10:21
В ХМАО подростка отправили в колонию за вымогательство у подруги
10:21
Импорт репчатого лука в Челябинскую область увеличился в 13 раз
10:20
Прокуратура наказала власти пермского города за месячное отсутствие горячей воды
10:20
URA.RU выяснило, когда в Кургане откроется новый ФОК с бассейном. Фото, видео
10:18
Салехард к юбилею получил огненное сердце. Видео
10:09
Эксперты «зарубили» масштабный проект тюменских властей
10:04
В Японии хотят сближения с Россией
10:03
В Когалыме завершился международный полумарафон
10:02
Компании ХМАО массово набирают рабочих на высокую зарплату
10:00
Зарплаты челябинских рабочих в 1,5 раза превысили остальные
10:00
«Большой размер — это плюс»: журналисты URA.RU оценили чеченские роллы из курганской доставки. Фото
09:58
Рабочие стали самыми востребованными в Свердловской области
1
09:56
В Салехарде сын забил отца кулаками
09:56
В скандальную базу «Миротворец»* попал 13-летний школьник
09:53
Ректор Курганского госуниверситета получила награду от замминистра обороны РФ. Фото
09:53
Пожар в дельфинарии и погибший в Сочи: что произошло в Краснодарском крае ночью
09:49
В Тюменской области ожидается шторм
09:45
Таксовал в Геленджике: как курганец потерял миллион и лишился иномарки
1
09:40
В Челябинске эвакуировали IT-лицей
09:40
Почти на четыре метра: в Кургане перенесут остановку ЦПКиО из-за расширения дороги. Фото, видео
5
09:38
Задержки и отмены рейсов в России 9 сентября: что происходит в аэропортах страны
09:37
В Челябинской области вандалы приготовили яичницу на звезде Вечного огня. Фото
09:34
Десятки дронов ВСУ сбиты в небе над Россией
09:32
Лукашенко подтвердил, что скоро поедет в Северную Корею
1
09:30
Боец СВО из Таджикистана получил гражданство РФ в Курганской области. Видео
09:27
Мэры открыли новый мемориал в поселке ЯНАО. Фото
09:17
Ребенок справил нужду из окна высотки в Екатеринбурге, рискуя жизнью. Фото
1
09:14
Певец Юрий Антонов отменяет юбилейные концерты из-за проблем со здоровьем
1
09:14
В Краснодарском крае загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма
09:10
Отцу погибших от дихлофоса в Красноярском крае детей вынесли приговор: что известно о трагедии
20
09:06
Мужчина лишился грузовика после крупного хищения в ЯНАО
09:06
Минобороны сообщило о десятках дронов ВСУ над Россией
09:05
Айтишник из Хорватии и искалеченный боец: как в Екатеринбурге спасают тяжелых пациентов
09:01
Чиновников обязали построить тротуар рядом с дорогой в Салехарде
09:01
Зеленский намекнул на скорое поражение Украины
1
09:00
В селе Кетово впервые за много лет построят жилой комплекс из малоэтажных домов. Карта
8
08:54
Что произойдет с рублем и кредитами после снижения ключевой ставки: прогнозы аналитиков
1
08:48
Как проголосовать на выборах губернатора Пермского края дистанционно. Инфографика
08:46
В Северной Корее прошло испытание нового ракетного двигателя
1
08:45
«Ничего сложного, не считая очередей»: как заменить водительское удостоверение
08:40
Мигрантов не пускают в Россию из-за нарушений ПДД
08:37
Российские войска вытеснили ВСУ из харьковского Глущенкова
08:30
Курганский завод отправил снегоболотоходы за Северный полярный круг. Видео
1
08:26
Бесплатное питание и компенсация услуг ЖКХ: как свердловчан стимулируют рожать больше детей
1
08:25
Кадыров доложил об ударе возмездия по генштабу ВСУ
08:20
Где пройдут выборы в единый день голосования в ХМАО
08:17
Отцу четырех погибших от дихлофоса в Красноярском крае детей вынесли приговор
08:12
Песков раскрыл планы Путина на свой день рождения
08:10
Конфликтные застройщики устроили борьбу за участок на «курганской Рублевке». Карта
1
08:07
Тюменцев зовут на уборку мусора в формате соревнования
08:00
Shaman не сможет производить водку под брендом «Я русский»
1
08:00
В Тюмени будет прохладно и дождливо
07:58
Telegraph: украинский фонд профинансирует британский «Железный купол»
07:52
Бастрыкин занялся делом об обрушении горки на ребенка на набережной в Челябинске
07:45
В Перми ищут пропавшую девушку с татуировкой лампы Ильича
07:45
В Кургане суд вызовет эксперта и следователя СУ СК по делу о скандальной школе
07:44
День города в Челябинске будет солнечным. Скрин
07:43
Спрос на новостройки в Тюменской области вырос на 24% за месяц
07:42
«Писал слова из трех букв»: российский ученый рассказал о заключении в тюрьме в Афганистане
2
07:40
Актив главного тюменского эсера Пискайкина прорвался в региональный топ
07:39
Отец отравившихся дихлофосом детей под Красноярском получил условный срок
2
07:36
ВСУ атаковали Краснодарский край дронами, есть погибший: карта БПЛА на 9 сентября
07:30
Назван реальный способ повысить пенсии в России
07:27
В России подорожает энергопотребление
2
07:25
Тюменца арестовали на две недели за неповиновение полиции
07:20
Осенние дожди пришли в Свердловскую область
07:16
В России задумали создать алиментный фонд
2
07:12
Британия заявила о готовности к переговорам с Россией по ЯО
07:10
Финансист-педофил Эпштейн хвастался, что получал от Трампа 22,5 тысячи долларов за актив
07:08
Ставка ЦБ рискует быть снижена всего лишь до 17%
07:05
Пять человек пострадали на «трассе смерти» в ЯНАО
07:00
Заявление о банкротстве издателя одного из старейших деловых пермских СМИ оставлено без движения
06:46
Россиян предупредили об ослаблении рубля
1
06:41
Помощник Путина сообщил об американских разведчиках на форумах в России
06:40
В Губкинском создали 23-ю живопись на стене городского дома. Фото
06:36
В России рискуют измениться правила утильсбора
3
06:34
В России изменили правила обслуживания ОМС
06:29
«Трагическая информация»: губернатор рассказал о последствиях налета дронов на Сочи
06:16
В результате атаки ВСУ на Сочи погиб мирный житель
06:15
Потери леса от пожаров в Курганской области рекордно сократились
3
06:14
Роструд: россиянам положен сокращенный рабочий день перед праздниками
06:11
Суд арестовал бизнесмена за госизмену
06:10
Песков признался, что его неоднократно атаковали мошенники
06:10
NI: Британия предоставила Украине кредиты из конфискованных российских активов
06:06
Россияне до 1 октября выберут форму получения соцподдержки
2
06:01
Минпросвещения установило единое время изучения каждого предмета в школе
06:01
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
05:56
Бандиты, Голливуд и жертва ради мужа: трагическая судьба Надежды Румянцевой
1
05:38
Три человека пострадали при пожаре на юго-западе Москвы
05:32
NYP: в США начали собирать деньги на адвоката для убийцы беженки с Украины
05:31
В Госдуме рассказали, как списать долги за услуги ЖКХ
05:31
Свердловчане нашли гриб размером с голову человека. Фото
05:29
В аэропорту Сочи задержаны восемь рейсов
05:27
В Перми временно закроют движение по улице Белинского. Схема
05:25
В Курганской области смертность в ДТП выросла на 25 процентов
2
05:01
В Москве из-за пожара эвакуировали 48 жильцов пятиэтажки
05:00
Какие праздники отмечают 9 сентября 2025: что можно и нельзя делать
04:59
В ХМАО продолжаются лесные пожары: потушили три за неделю
04:43
«Известия»: НАТО отрепетирует блокаду военных объектов России
04:43
Контрактники без гражданства смогут получить выплаты до 400 тысяч
04:41
Пенсионер из ХМАО потерял 725 тысяч рублей из-за звонка лже-энергетиков
04:39
Аэропорт Сочи приостановил работу
04:25
Популяция пчел в Курганской области сократилась почти на четверть
04:20
В городе ХМАО снесли последний аварийный дом в центральном районе
04:20
В аэропорту Владивостока 350 пассажиров ждут отправки задержанного рейса
04:09
В России предложено увеличить штрафы за курение на рабочем месте
04:07
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Тюменской области
04:03
Песков: Путин просто не может позволить себе отпуск
1
03:56
В Нижнем Тагиле строят школу будущего за 2,5 миллиарда рублей. Видео
03:49
«Ведомости»: первый замглавы Минпромторга станет замом Белоусова
03:44
«Ведомости»: главе Генштаба России, вероятно, продлен срок службы
03:33
Озвучены даты и принципы индексации пенсий в 2026 году
03:30
Советник Трампа Наварро: страны БРИКС не выживут без США
03:30
В Перми отремонтируют дороги за 221 млн рублей
03:29
Вице-президент Газпромбанка провел гимназистам лекцию в ЯНАО
03:18
Симоньян опубликовала первое сообщение после операции
7
03:02
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
02:59
«Известия»: банки затягивают закрытие счетов россиянам
1
02:57
Россияне массово стали обращаться к психологам за последние месяцы
02:57
В Курганской области второй год подряд почти нет лесных пожаров. Инфографика
02:43
Трамп: кровь убитой в США украинки лежит на руках демократов
02:42
В России за неделю у 11,5 тысяч человек нашли коронавирус
02:36
Грузовик, перевозивший горох, врезался в здание в Тюменской области
02:24
У США не получается оценить эффективность санкций против России
02:20
Легендарный «Урал» выпустил новый мотоцикл благодаря подарку Путина. Фото
02:17
Радиостанция «Судного дня» передала два сообщения с реальными словами
02:06
Скончалась одна из крупнейших ученых-филологов XX века Аза Тахо-Годи: ее жизнь и наследие
02:05
Курганское «Зауралье» забросило три шайбы подряд и победило «Челны»
02:01
Россиянин Каверин прибыл в Москву после заключения в Афганистане
01:49
Украина атакует регионы России ракетами и дронами: онлайн-трансляция
01:42
Минобороны: ПВО сбили 5 дронов Украины над Курской областью и Черным морем
01:37
Глава СК взял на контроль дело о гибели пенсионерки в Кургане
4
01:35
МИД России: иноагенты начали информационную атаку после слов Лаврова о мире
01:35
Россиян предупредили о штрафах за унесенное из леса на дачу дерево
01:34
В Тюмени во время дождя затопило улицу 30 лет Победы. Фото
01:26
ВСУ ударили по Донецку и Макеевке ракетами-дронами «Паляница»
01:20
Жителей Пермского края ожидает переменчивая и дождливая погода
01:18
Умерла легенда российской филологии Аза Тахо-Годи
01:15
Тайфун «Тапа» вынудил 60 тысяч китайцев покинуть свои дома. Видео
01:14
Почти 20 жилых домов пострадали после ударов ВСУ по ДНР
01:03
Пушилин: ВСУ атаковали Россию ракетами Storm Shadows, погибли двое
00:48
В ХМАО, ЯНАО и Тюменской области идет неделя выборов: от губернаторов до депутатов
00:47
«Автомобилист» начал новый сезон КХЛ с обидного поражения
00:46
Россиянка в США добилась выплаты в 20 тысяч долларов из-за русофобии
00:41
Росавиация признала аварией посадку самолета Tecnam в Подмосковье
1
00:36
В СК заинтересовались зверствами челябинских подростков, до смерти забивавших бомжей
1
00:27
Убийца Тупака дал показания на Пи Дидди
00:08
Юная тюменка с трудным детством покорила шоу «Ты супер!»
00:08
Магнитогорский ХК «Металлург» в овертайме уступил «Салавату Юлаеву»
00:05
FT: на Западе обсуждают создание «воздушного щита» США на Украине
00:01
Курганский суд помог бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» получить удостоверение