Аккаунт Путина в MAX набрал 300 тысяч подписчиков

Число подписчиков официального канала президента России Владимира Путина в отечественном мессенджере MAX превысило 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные на российской платформе.
Канал «Кремль. Новости» в MAX уже набрал три сотни тысяч подписчиков. Это больше, чем в официальном telegram-канале Путина, где насчитывается чуть больше 295 тысяч человек, убедился корреспондент URA.RU.
Ранее правительство России открыло собственный официальный канал в мессенджере MAX. Теперь пользователи смогут получать новости, аналитические материалы, комментарии, а также отчеты о деятельности председателя правительства Михаила Мишустина и других членов кабмина в удобном формате. Роскомнадзор также открыл официальный канал на российской платформе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.