Аккаунт Путина в MAX набрал 300 тысяч подписчиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Число подписчиков канала президента России в MAX превысило 300 тысяч
Число подписчиков канала президента России в MAX превысило 300 тысяч Фото:

Число подписчиков официального канала президента России Владимира Путина в отечественном мессенджере MAX превысило 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные на российской платформе.

Канал «Кремль. Новости» в MAX уже набрал три сотни тысяч подписчиков. Это больше, чем в официальном telegram-канале Путина, где насчитывается чуть больше 295 тысяч человек, убедился корреспондент URA.RU.

Ранее правительство России открыло собственный официальный канал в мессенджере MAX. Теперь пользователи смогут получать новости, аналитические материалы, комментарии, а также отчеты о деятельности председателя правительства Михаила Мишустина и других членов кабмина в удобном формате. Роскомнадзор также открыл официальный канал на российской платформе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число подписчиков официального канала президента России Владимира Путина в отечественном мессенджере MAX превысило 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные на российской платформе. Канал «Кремль. Новости» в MAX уже набрал три сотни тысяч подписчиков. Это больше, чем в официальном telegram-канале Путина, где насчитывается чуть больше 295 тысяч человек, убедился корреспондент URA.RU. Ранее правительство России открыло собственный официальный канал в мессенджере MAX. Теперь пользователи смогут получать новости, аналитические материалы, комментарии, а также отчеты о деятельности председателя правительства Михаила Мишустина и других членов кабмина в удобном формате. Роскомнадзор также открыл официальный канал на российской платформе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...