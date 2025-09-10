Туск рассказал о количестве дронов, нарушивших границу Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что за минувшую ночь на территорию страны залетели 19 беспилотных летательных аппаратов. Об этом он заявил в Сейме (нижней палате польского парламента — прим. URA.RU).
«Зафиксировано и точно отслежено 19 проникновений в воздушное пространство. Это не окончательные данные», — сказал Туск. Трансляцию его выступления вел польский телеканал TVP Info.
Премьер-министр Польши рассказал, что подтверждена информация о трех сбитых беспилотниках. Также поступают новые сообщения о других сбитых дронах. По словам Дональда Туска, большинство этих беспилотников прилетело со стороны Белоруссии. Глава Республики отметил, что нарушения воздушной границы происходили всю ночь — с 23:30 9 сентября (00:30 мск 10 сентября) до 06:30 (07:30 мск) 10 сентября.
Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября польские и союзные военные самолеты поднялись в воздух из-за сообщений о движении российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск утром сообщил, что польские военные открыли огонь по объектам, которые пересекли границу воздушного пространства Польши. Глава Республики также добавил, что над Польшей были сбиты российские дроны. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс не располагает доказательствами того, что проникновение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было преднамеренным.
