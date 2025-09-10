Песков: нет сведений о смене позиции стран по вопросу отправки войск в Украину

На данный момент нет сведений о том, что какая-либо из стран, ранее заявивших о готовности, изменила свою позицию по вопросу отправки войск в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне единственное, что известно, что 26 стран на встрече в Париже говорили о своей готовности присоединиться к отправке контингентов в Украину. Я не располагаю информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что среди международного сообщества присутствуют различные подходы к вопросу военного участия в конфликте на Украине. По его словам, «есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий, и есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность».
Поводом для обсуждения стали недавние заявления президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что Москва будет рассматривать любые иностранные войска на территории Украины как законные цели для российских Вооруженных сил. После этих слов в СМИ появились сообщения о снижении числа стран, готовых направить свои воинские подразделения в Украину.
