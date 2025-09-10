Суд продлил арест экс-губернатора Курской области Смирнова

Мещанский суд Москвы продлил арест бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и экс-первого заместителя губернатора Алексея Дедова. Арест продлен до декабря текущего года.
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей», — передает решение из зала суда корреспондент РИА Новости. Смирнов и Дедов проходят обвиняемыми по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Они причастны к организации мошеннической схемы, в результате которой из бюджета было похищено не менее одного миллиарда рублей. Эти средства выделялись на строительство фортификационных сооружений на границе Курской области.
В преступной схеме участвовало и руководство «Корпорации развития Курской области». Бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин также был арестован ранее по этому делу. Генпрокуратура России подала иск в суд с требованием взыскать с Лукина, его заместителей и ряда предпринимателей более 3,2 миллиарда рублей. Позднее в рамках этого же уголовного дела был арестован бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев. Он также подозревается в участии в хищении бюджетных средств, выделенных на фортификационные работы.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщала, что преступная группа, в которую входили Смирнов, Дедов, Лукин и другие лица, действовала организованно. Деньги из бюджета, предназначенные для строительства защитных сооружений, выводились через фиктивные контракты и подконтрольные компании.
