Пугачева высказалась об обиде со стороны Киркорова

Российская певица Алла Пугачева высказалась о браке с исполнителем Филиппом Киркоровым. По ее мнению, после расставания певец не остался на нее в обиде. Об этом Пугачева рассказала в интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена в реестр иноагентов в РФ).
«Он не может быть на меня обижен. Я дала ему все, что могла. <...> В принципе, видно, что он благодарен мне», — сказала Пугачева браке с Киркоровым в разговоре с Гордеевой. Интервью опубликовано на YouTube-канале журналистки.
Артисты поженились в 1994 году. Их свадьба тогда стала заметным событием в шоу-бизнесе. Многие считали их идеальной парой, хотя сначала Пугачева не была влюблена в Киркорова и решила помочь ему по просьбе его матери Виктории. Их брак продолжался 11 лет. В 2005 году они развелись. О причинах разрыва говорили разное: Пугачева сказала, что у нее появились чувства к другому человеку, а Киркоров потом признал, что изменял супруге.
Ранее в ходе этого же интервью певица поделилась, что решила покинуть РФ из-за того, что ее нынешнего мужа признали иноагентом. После этого, рассказала Пугачева, их дети подверглись буллингу в школе. Одноклассники начали называть их «детьми шпионов». Кроме того, певица отказалась признавать себя предателем России. Однако она положительно относится к своим фанатам, которые до сих пор, со слов певицы, признаются ей в любви.
