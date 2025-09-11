Поэт Вадим Цыганов отказался писать песни для Аллы Пугачевой. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Несколько лет назад, еще до своего отъезда из России, выходила с ним на связь. Причем время для этого певица выбрала весьма сомнительное.
«Она ко мне обращалась, хотела, чтобы я песни ей написал. Звонила в пятницу 13-го, в 4 утра. Не шучу. Я отправил ее на … Луну. Никогда в жизни не буду работать с такими людьми!» — заявил Цыганов.
По словам Вадима, Пугачева далека от духовности и истинного понимания творчества. Она в «искусстве» — том, в котором корень слова происходит от слова «искушать». С такими людьми православному поэту-песеннику не по пути. Кроме того, жизнь артистки построена на провокации, что чуждо Цыганову.
Вадим Цыганов рассказывал агентству как после эпохальной операции «Поток» в Судже написал песню-посвящение «Труба» нашим героям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.