«Звонила в пятницу 13-го»: Цыганов отказался писать песни Пугачевой

Поэт Цыганов: я отказался работать с Пугачевой
Вадим Цыганов тщательно выбирает, с кем работать
Поэт Вадим Цыганов отказался писать песни для Аллы Пугачевой. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Несколько лет назад, еще до своего отъезда из России, выходила с ним на связь. Причем время для этого певица выбрала весьма сомнительное.

«Она ко мне обращалась, хотела, чтобы я песни ей написал. Звонила в пятницу 13-го, в 4 утра. Не шучу. Я отправил ее на … Луну. Никогда в жизни не буду работать с такими людьми!» — заявил Цыганов.

По словам Вадима, Пугачева далека от духовности и истинного понимания творчества. Она в «искусстве» — том, в котором корень слова происходит от слова «искушать». С такими людьми православному поэту-песеннику не по пути. Кроме того, жизнь артистки построена на провокации, что чуждо Цыганову.

Вадим Цыганов рассказывал агентству как после эпохальной операции «Поток» в Судже написал песню-посвящение «Труба» нашим героям.

