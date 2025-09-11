Стала понятна предположительная картина гибели пермского студента в бетономешалке

Бетономешалка, убившая пермского подростка, включилась сама
Как соблюдалась техника безопасности, выяснит следствие
Как соблюдалась техника безопасности, выяснит следствие

В Пермском крае мать погибшего студента техникума рассказала о причинах смерти сына. По словам Елены Истоминой, предварительную версию ей сообщил следователь. Как рассказала женщина, ее сын перед смертью пытался очистить промышленную бетономешалку от высохшего цемента, а она неожиданно начала работать.

«Сама бетономешалка, как я поняла, промышленная, она закреплена на фундаменте, работает от сети, сама включаться, теоретически, не может. Рома залез в барабан с перфоратором и во время работы, предположительно, перфоратор выпал у него из рук. Он потянулся за ним, и в этот момент каким-то чудесным образом бетономешалка включилась — одежда сына намоталась на шнек и его начало крутить», — цитирует Елену Истомину «КП-Пермь».

Спасти молодого человека пытались двое других студентов, которые прибежали в цех из бытовки, услышав крики. Они выключили бетономешалку, достали пострадавшего и вызвали скорую. Но Роман погиб до приезда медиков.

Ранее URA.RU рассказывало, что трагедия произошла в Карагайском округе 10 сентября. Возбуждено уголовное дело. Студент агротехникума проходил на производстве практику, сообщали в прокуратуре. Но в учебном заведении говорят, что не отправляли туда студентов. 

