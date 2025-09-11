Директор агротехникума в Кудымкаре отреагировал на гибель студента в бетономешалке

Директор агротехникума в Кудымкаре (Пермский край) Владимир Беляков опроверг информацию о том, что учащийся техникума Роман Сторожев погиб, находясь на практике. Об этом Беляков заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Он [Роман Сторожев] не был на практике», — сказал Беляков. Отвечать на другие вопросы корреспондента агентства директор учреждения отказался, «чтобы избежать разнотолков». URA.RU направило в пресс-службу министерства образования Прикамья запрос, ответ на него ожидается.
Роман Сторожев погиб 10 сентября в селе Карагай. По информации следственного управления СК по Пермскому краю и прокуратуры региона, там он проходил практику у индивидуального предпринимателя. Тело студента обнаружили в бетоносмешивающем станке его однокурсники. По факту гибели юноши следственными органами возбуждено уголовное дело, в обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура. Администрация техникума принесла родным учащегося соболезнования.
