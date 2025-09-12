Юрист Магомедова: приставы обращаются на работу должника, если у него нет денег

В ситуации, когда у должника отсутствуют деньги и имущество, приставы приступают к поиску активов: направляют запросы в банковские организации, работодателям и другим структурам Об этом сообщил юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Аида Магомедова.
«Взыскание долгов начинается с предъявления исполнительного документа судебным приставам-исполнителям. Если у должника нет имущества и денег, приставы проводят розыск активов, направляют запросы в банки, работодателям, налоговые органы и иные организации», — заявил Магомедов агентству «Прайм».
Если установить наличие имущества или доходов не удается, исполнительное производство приостанавливается, однако обязательство по выплате долга сохраняется. Законодательством РФ предусмотрен широкий перечень имущества, не подлежащего взысканию. К таковым относятся предметы первой необходимости, денежные суммы в пределах прожиточного минимума, семена для посева, домашние животные и ряд других активов. Единственное жилое помещение у должника также не подлежит изъятию, если оно не находится в залоге по ипотечному кредиту. При наличии ипотеки допускается возможность достижения соглашения с залогодержателем.
Для граждан, не располагающих доходами и имуществом, оптимальным решением может стать инициирование процедуры банкротства. Однако важно учитывать, что за последние три года до подачи заявления о банкротстве не должно быть совершено сделок по отчуждению недвижимости или транспортных средств. Все попытки избавиться от имущества накануне процедуры банкротства будут тщательно проверяться. Если выяснится, что сделки нанесли ущерб интересам кредиторов, они подлежат оспариванию, подчеркнула Аида Магомедова.
Граждане России, имеющие задолженности по оплате коммунальных услуг, имеют возможность избавиться от долгов посредством процедуры банкротства. Как пояснил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, внесудебное банкротство доступно при сумме долга от 50 до 500 тысяч рублей. В случае, если размер задолженности превышает 500 тысяч рублей, инициировать процедуру банкротства можно исключительно через суд.
