В России задумали создать алиментный фонд

«Справедливая Россия — За правду» осенью 2025 года внесет в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда, который позволит взыскивать алименты через специальный государственный механизм. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.
«Справедливая Россия — За правду» предлагает создать Алиментный фонд, из которого государство в полном объеме выплачивало бы алименты. А дальше уже взыскивало бы долги с неплательщиков, причем с процентами за просрочку», — заявил Миронов в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что все заботы и выплаты государство возьмет на себя и теперь мамам не придется «бегать за нерадивыми отцами».
Вопрос создания алиментного фонда Сергей Миронов поднимал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным еще в 2024 году. Тогда инициатива нашла поддержку среди ряда депутатов и представителей социального блока правительства. В пояснительной записке к закону говорится, что подобная система уже действует в ряде европейских стран и показала свою эффективность в борьбе с задолженностями по алиментам.
Ожидается, что законопроект поступит на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию 2025 года. В партии рассчитывают, что новая мера поможет значительно упростить процесс получения алиментов для родителей, воспитывающих детей без поддержки второго родителя, и снизит уровень социальных конфликтов, связанных с неуплатой алиментов.
Ранее в России уже предпринимались меры по борьбе с неуплатой алиментов. Подобные инициативы предлагались детским омбудсменом Московской области Ксенией Мишоновой и зампредом комитета Госдумы Виталием Милоновым, которые отмечали эффективность таких мер в других странах, включая Беларусь. Также с 25 мая 2025 года в стране действует специальный реестр должников.
