Планировавший убийство Соловьева националист выпрыгнул в окно

27 апреля 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Стали известны участники несостоявшегося покушения на Соловьева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подозреваемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева украинский националист Владимир Степанов при задержании выпрыгнул в окно. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Следственного комитета РФ. Сообщается, что сейчас подозреваемый находится в больнице. Его арест Басманный суд Москвы запланировал на 27 апреля. «В среду в Басманном суде запланированы аресты четырех подозреваемых. Правда, меру пресечения одному из них, Владимиру Степанову, скорее всего, будут избирать в больнице. Молодой человек, когда за ним пришли, выпрыгнул в окно и сломал ноги», — пишет издание. Кроме Степанова подозреваемыми по делу проходят дважды судимый инвалид первой группы Василий Стрижаков и маляр Максим Дружинин. По версии СКР, оба являлись участниками неонацистской группы National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). Свою причастность к преступлению они не отрицают, суд уже арестовал их. Еще один фигурант дела, предположительно. участвовал в заговоре, находясь под домашним арестом. «Молодой человек был обвинен в хулиганстве (ст. 213 УК РФ) весной прошлого года за участие в разборке группировок футбольных фанатов, а 28 апреля должен был предстать перед судом для рассмотрения своего уголовного дела по существу», — продолжило издание. Всего в покушении на Соловьева подозреваются шесть человек. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что сотрудники ФСБ пресекли нападение террористической группы на российских журналистов. После стало известно, что украинские националисты пытались убить Соловьева. Как выяснилось позднее, подозреваемые обсуждали также убийство телеведущего Дмитрия Киселева и главного редактора RT Маргариты Симоньян. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). Она, по данным ФСБ, выполняла указания Службы безопасности Украины. Следственный комитет РФ, что националисты пытались взорвать машину ведущего. Соловьев отметил, что не знал о готовящемся на него покушении. Позднее СБУ заявила, что не имеет отношения к происходящему. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Подозреваемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева украинский националист Владимир Степанов при задержании выпрыгнул в окно. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Следственного комитета РФ. Сообщается, что сейчас подозреваемый находится в больнице. Его арест Басманный суд Москвы запланировал на 27 апреля. «В среду в Басманном суде запланированы аресты четырех подозреваемых. Правда, меру пресечения одному из них, Владимиру Степанову, скорее всего, будут избирать в больнице. Молодой человек, когда за ним пришли, выпрыгнул в окно и сломал ноги», — пишет издание. Кроме Степанова подозреваемыми по делу проходят дважды судимый инвалид первой группы Василий Стрижаков и маляр Максим Дружинин. По версии СКР, оба являлись участниками неонацистской группы National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). Свою причастность к преступлению они не отрицают, суд уже арестовал их. Еще один фигурант дела, предположительно. участвовал в заговоре, находясь под домашним арестом. «Молодой человек был обвинен в хулиганстве (ст. 213 УК РФ) весной прошлого года за участие в разборке группировок футбольных фанатов, а 28 апреля должен был предстать перед судом для рассмотрения своего уголовного дела по существу», — продолжило издание. Всего в покушении на Соловьева подозреваются шесть человек. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что сотрудники ФСБ пресекли нападение террористической группы на российских журналистов. После стало известно, что украинские националисты пытались убить Соловьева. Как выяснилось позднее, подозреваемые обсуждали также убийство телеведущего Дмитрия Киселева и главного редактора RT Маргариты Симоньян. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). Она, по данным ФСБ, выполняла указания Службы безопасности Украины. Следственный комитет РФ, что националисты пытались взорвать машину ведущего. Соловьев отметил, что не знал о готовящемся на него покушении. Позднее СБУ заявила, что не имеет отношения к происходящему.