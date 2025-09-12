Адвокат Микрюков: приговор бывшему вице-мэру Челябинска Слободскому должен быть пересмотрен

Защита бывшего вице-мэра Челябинска Слободского выявила ряд противоречий в деле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимиру Слободскому утвердили обвинительный приговор
Владимиру Слободскому утвердили обвинительный приговор Фото:

Челябинский облсуд утвердил обвинительный приговор по делу о превышении полномочий в отношении бывшего вице-мэра Челябинска по строительству Владимира Слободского. Об этом URA.RU сообщил адвокат экс-чиновника Андрей Микрюков, добавив, что в деле имеется ряд противоречий, из-за которых его необходимо пересматривать.

«Основной приговор, по которому Слободской получил пять лет условно, суд оставил без изменений. Но в части дополнительного наказания из приговора убрали указание на признание за потерпевшими права на удовлетворение гражданского иска. То есть, потерпевших по делу нет, но вина Слободского почему-то есть. Эти решения противоречат друг другу. После анализа апелляционного постановления будем решать вопрос с его обжалованием», — заявил адвокат.

По словам Микрюкова, в обвинении Слободского указано, что он выдал разрешение ООО «Челябинскавтотранс» на строительство дома по улице Сулимова незаконно. При этом, в этом же постановлении говорится, что директор компании в лице Людмилы Ребреш, подала в мэрию все правоустанавливающие документы.

«Слободской был знаком с процедурой выдачи разрешений на строительство. Когда к нему поступил пакет документов от „Челябинскавтотранс“ — он не имел права отказать в выдаче разрешения на строительство. И суды признали это решение законным. По-хорошему, приговор надо отменять и выносить новый или отправлять дело на пересмотр», — отметил Микрюков.

Слободской был задержан в середине апреля 2023 года. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Следствие считало, что, будучи на посту заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Сулимова. Обвинения удалось доказать в суде первой инстанции: экс-чиновника признали виновным, в качестве наказания он получил пять лет условного лишения свободы.

С этим домом связали сразу несколько человек. Под следствие, помимо Слободского, попали экс-директор строительной компании ООО «Челябинскавтотранс» Ребреш, ее преемник на посту Алексей Алексеенко и бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов. Женщина сначала получила условный срок, но в апелляции приговор ужесточили до колонии общего режима. Алексеенко получил четыре года условно. Паутов ушел на СВО еще на стадии следствия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский облсуд утвердил обвинительный приговор по делу о превышении полномочий в отношении бывшего вице-мэра Челябинска по строительству Владимира Слободского. Об этом URA.RU сообщил адвокат экс-чиновника Андрей Микрюков, добавив, что в деле имеется ряд противоречий, из-за которых его необходимо пересматривать. «Основной приговор, по которому Слободской получил пять лет условно, суд оставил без изменений. Но в части дополнительного наказания из приговора убрали указание на признание за потерпевшими права на удовлетворение гражданского иска. То есть, потерпевших по делу нет, но вина Слободского почему-то есть. Эти решения противоречат друг другу. После анализа апелляционного постановления будем решать вопрос с его обжалованием», — заявил адвокат. По словам Микрюкова, в обвинении Слободского указано, что он выдал разрешение ООО «Челябинскавтотранс» на строительство дома по улице Сулимова незаконно. При этом, в этом же постановлении говорится, что директор компании в лице Людмилы Ребреш, подала в мэрию все правоустанавливающие документы. «Слободской был знаком с процедурой выдачи разрешений на строительство. Когда к нему поступил пакет документов от „Челябинскавтотранс“ — он не имел права отказать в выдаче разрешения на строительство. И суды признали это решение законным. По-хорошему, приговор надо отменять и выносить новый или отправлять дело на пересмотр», — отметил Микрюков. Слободской был задержан в середине апреля 2023 года. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Следствие считало, что, будучи на посту заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Сулимова. Обвинения удалось доказать в суде первой инстанции: экс-чиновника признали виновным, в качестве наказания он получил пять лет условного лишения свободы. С этим домом связали сразу несколько человек. Под следствие, помимо Слободского, попали экс-директор строительной компании ООО «Челябинскавтотранс» Ребреш, ее преемник на посту Алексей Алексеенко и бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов. Женщина сначала получила условный срок, но в апелляции приговор ужесточили до колонии общего режима. Алексеенко получил четыре года условно. Паутов ушел на СВО еще на стадии следствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...