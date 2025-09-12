Названы имена ведущих «Интервидения»

Ведущими «Интервидения» станут Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина
В пресс-службе конкурса отметили, что профессионализм Воробьева и Гарифуллиной гарантирует зрителям незабываемое зрелище
Ведущими международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» от России станут актер и певец Алексей Воробьев, а также оперная певица, заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина. Об этом сообщил telegram-канал конкурса.

«Спешим подтвердить официально, что ведущими „Интервидения“ от России станет великолепная супружеская и творческая пара — популярный актер и музыкант Алексей Воробьев и оперная дива, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина», — говорится в сообщении. Там также сказано, что профессионализм и харизма ведущих, проявленные на крупнейших российских телепроектах, гарантируют зрителям яркое шоу.

Финал «Интервидения» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. Россию представит певец Shaman (Ярослав Дронов), который исполнит композицию «Прямо по сердцу». В составе жюри РФ будет работать народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Обладателю главного приза достанется 30 миллионов рублей. Количество зрителей финального концерта может превысить миллиард человек. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

