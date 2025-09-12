Экс-замиинистра обороны Иванов не признал вину ни по одному обвинению

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов отрицает свою вину по новым эпизодам уголовного дела, связанным с хищением средств. Об этом сообщает адвокат Денис Балуев.
«Он не признает вину ни по одному эпизоду обвинения», — приводят слова адвоката РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства.
Московский городской суд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Следствие установило, что было похищено более 216 миллионов рублей, а также 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Потерпевшими по делу признаны банк «Интеркоммерц» и «Главное управление обустройства войск». Также отмечалось, что расследование дела Иванова о взяточничестве на сумму около 1,3 миллиарда рублей завершено.
Ранее в отношении Тимура Иванова уже возбуждалось уголовное дело о незаконном хранении оружия: при обыске в его доме были изъяты огнестрельные изделия, включая переделанные карабины и пистолеты. Генпрокуратура РФ также требовала конфискации имущества экс-замминистра и его близких на сумму более 1,2 млрд рублей. Адвокаты Иванова заявили о намерении обжаловать приговор по делу о хищении средств.
