Экс-замиинистра обороны Иванов не признал вину ни по одному обвинению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывший замминистра обороны не признал вину по обвинению в хищении средств
Бывший замминистра обороны не признал вину по обвинению в хищении средств Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов отрицает свою вину по новым эпизодам уголовного дела, связанным с хищением средств. Об этом сообщает адвокат Денис Балуев.

«Он не признает вину ни по одному эпизоду обвинения», — приводят слова адвоката РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства.

Московский городской суд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Следствие установило, что было похищено более 216 миллионов рублей, а также 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Потерпевшими по делу признаны банк «Интеркоммерц» и «Главное управление обустройства войск». Также отмечалось, что расследование дела Иванова о взяточничестве на сумму около 1,3 миллиарда рублей завершено.

Ранее в отношении Тимура Иванова уже возбуждалось уголовное дело о незаконном хранении оружия: при обыске в его доме были изъяты огнестрельные изделия, включая переделанные карабины и пистолеты. Генпрокуратура РФ также требовала конфискации имущества экс-замминистра и его близких на сумму более 1,2 млрд рублей. Адвокаты Иванова заявили о намерении обжаловать приговор по делу о хищении средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов отрицает свою вину по новым эпизодам уголовного дела, связанным с хищением средств. Об этом сообщает адвокат Денис Балуев. «Он не признает вину ни по одному эпизоду обвинения», — приводят слова адвоката РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства. Московский городской суд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Следствие установило, что было похищено более 216 миллионов рублей, а также 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Потерпевшими по делу признаны банк «Интеркоммерц» и «Главное управление обустройства войск». Также отмечалось, что расследование дела Иванова о взяточничестве на сумму около 1,3 миллиарда рублей завершено. Ранее в отношении Тимура Иванова уже возбуждалось уголовное дело о незаконном хранении оружия: при обыске в его доме были изъяты огнестрельные изделия, включая переделанные карабины и пистолеты. Генпрокуратура РФ также требовала конфискации имущества экс-замминистра и его близких на сумму более 1,2 млрд рублей. Адвокаты Иванова заявили о намерении обжаловать приговор по делу о хищении средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...