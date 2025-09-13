Соседов назвал своего фаворита на «Интервидении»

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы участников конкурса «Интервидение», выделив казахстанского исполнителя Amre (настоящее имя Ернар Садирбаев). Международный песенный конкурс впервые за несколько десятилетий пройдет в Москве 20 сентября.
«Голос хороший, гибкий, есть стиль и чувство ритма. Но мы должны увидеть его на большой сцене, чтобы сделать окончательные выводы», — прокомментировал критик голос Amre в разговоре с «Общественной службой новостей». По словам эксперта, пока сложно назвать явных фаворитов, так как многие артисты ему незнакомы.
Соседов негативно оценил шансы белорусской певицы Анастасии Кравченко. Он отметил неплохие вокальные данные, но не хватает масштаба в голосе и полноценной палитры звуков. Этот критерий, по словам критика, дает мало шансов поразить публику.
Критик также отметил, что конкурс возрождается после последнего проведения в 1993 году, поэтому аудитории и жюри нужно время для адаптации. После распада СССР многое изменилось, нужно время, чтобы разобраться, уточнил Соседов. Подтверждена информация об участии артистов из Белоруссии, Казахстана, США, Китая, Индии, Сербии, Узбекистана и других стран.
Продюсер и композитор Игорь Матвиенко, который вошел в состав жюри конкурса «Интервидение-25», заявил, что российский певец Shaman (Ярослав Дронов) имеет шансы войти в число пяти финалистов. В интервью он отметил, что даже второе место будет для России весьма достойным достижением.
