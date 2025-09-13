В Свердловской области завершился второй день выборов губернатора

В Свердловской области завершился второй день голосования за нового губернатора. В 20:00 часов избирательные участки приостановили свою работу — до 8:00 часов 14 сентября.
За свердловского губернатора, по данным облизбиркома на 15:00, проголосовали 915,1 тысяч человек. Явка составила 27,81%. В Екатеринбурге — 22,65%. 14 сентября состоится последний день выборов. Избирательные участки начнут свою работу традиционно в 8:00 и завершат в 20:00.
В Свердловской области с 12 по 14 сентября проходят досрочные выборы губернатора. На участие в них выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом второго дня голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
