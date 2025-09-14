Над тремя регионами России сбили почти 20 БПЛА

За утро 14 сентября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа. Большинство дронов сбито над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«С 08:30 до 12:00 мск дежурные средства ПВО нейтрализовали 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 13 БПЛА было уничтожено над Белгородской областью, четыре над Курской и один дрон над Нижегородской областью», — сообщается в ведомстве.
Ранее поступила информация о том, что над Белгородом было уничтожено 21 из 32 беспилотников, выпущенных ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Есть пострадавшие, также была затронута жилая инфраструктура города.
