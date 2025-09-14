МЖД: движение поездов по одному из путей в Орловской области восстановлено

Движение Малоархангельск — Глазуновка Орловской области частично востановлено
Движение поездов по одному из путей на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области восстановлено после оперативных работ. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД). Пропуск поездов в обе стороны осуществляется по реверсивной схеме.

"После завершения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области железнодорожники открыли движение по одному пути", — сообщили представители МЖД в своем telegram-канале. На данный момент движение поездов организовано по реверсивной схеме в обоих направлениях. Одновременно специалисты ведут восстановительные работы на втором пути.

В компании также отметили, что для скорейшего восстановления движения по обоим путям были заранее сформированы необходимые силы и техника. Сейчас железнодорожники продолжают работы на втором пути, чтобы полностью восстановить нормальный график движения поездов на этом участке.

Ранее на ж/д путях произошел вечером 13 сентября. При проверке железной дороги погибли двое сотрудников Росгвардии от взрыва заложенного взрывного устройства. Еще один человек был ранен. Из-за ЧП в Орле было принято решение об отмене всех городских развлекательных событий в связи с трагическим инцидентом на железнодорожных путях в регионе.

