МЖД: движение поездов по одному из путей в Орловской области восстановлено

Движение поездов по одному из путей на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области восстановлено после оперативных работ. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД). Пропуск поездов в обе стороны осуществляется по реверсивной схеме.
"После завершения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области железнодорожники открыли движение по одному пути", — сообщили представители МЖД в своем telegram-канале. На данный момент движение поездов организовано по реверсивной схеме в обоих направлениях. Одновременно специалисты ведут восстановительные работы на втором пути.
В компании также отметили, что для скорейшего восстановления движения по обоим путям были заранее сформированы необходимые силы и техника. Сейчас железнодорожники продолжают работы на втором пути, чтобы полностью восстановить нормальный график движения поездов на этом участке.
Ранее на ж/д путях произошел вечером 13 сентября. При проверке железной дороги погибли двое сотрудников Росгвардии от взрыва заложенного взрывного устройства. Еще один человек был ранен. Из-за ЧП в Орле было принято решение об отмене всех городских развлекательных событий в связи с трагическим инцидентом на железнодорожных путях в регионе.
