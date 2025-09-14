ПВО сбили шесть украинских дронов над Белгородской областью за четыре часа

За четыре часа российские системы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области. Воздушная атака была нейтрализована в обеденное время, сообщили в Минобороны РФ.
«Все воздушные цели ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны. Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников, но ПВО оперативно отражают угрозы», — уточняется в ведомстве.
Инцидент произошел на фоне повышенной активности ВСУ в приграничных регионах. Российские военные продолжают контролировать воздушное пространство, минимизируя риски для гражданской инфраструктуры.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из 32 беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими военными по территории региона. В результате атаки пострадали шесть мирных жителей, включая 16-летнюю девушку.
