23:18
Ведущий шведского ТВ не дал послу России рассказать о ситуации в Буче
23:08
Принц Гарри прибыл в Киев, а ВС РФ продвинулись в Днепропетровской области: главное о СВО к 12 сентября
23:03
Путин объявил поддержку семей с детьми в России основным приоритетом
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
23:03
Спасение людей, звание полковника и клиническая смерть: интересные факты об Александре Розенбауме
23:02
Четыре ДТП парализовали движение на Коммунальном мосту в Перми. Фото
22:58
Уральский полпред Жога снял вид Челябинска с самого высокого храма. Видео
От Камчатки до Калининграда: как прошел первый день голосования в регионах. Фоторепортаж
22:55
Путин: многонациональность России — это ее бесценный дар
22:51
Экс-замиинистра обороны Иванов не признал вину ни по одному обвинению
22:47
Зампред ВТБ рассказал, что в выиграл спор на щелбаны о ставке ЦБ
Выборы в метро, кандидат разволновался на участке: как прошел первый день выборов в России
22:47
Глава МИД Польши: нарушившие границу дроны прилетели и с территории Украины
22:45
Дочь курганского агронома Мальцева снялась в шоу с бразильской актрисой, игравшей рабыню Изауру. Видео
22:41
Украина попыталась атаковать Запорожскую АЭС
Губернаторы ринулись на избирательные участки в первый день выборов: кто из глав регионов уже проголосовал
22:40
Занимался стендапом в Канаде и запретил жене раздеваться на камеру: Евгению Чебаткову — 35
22:37
Завод пива «Очаково» в Москве охватило пламя. Видео
22:30
Жители Брянской области активнее всех проголосовали на выборах в Москве
Что известно о вероятном убийце союзника Трампа Чарли Кирка
22:28
Балицкий: Украина попыталась атаковать Запорожскую АЭС
22:27
Российского космонавта наградили американской медалью
22:20
ПВО России за несколько часов сбили 16 украинских БПЛА
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
22:13
Сибига: прибытия польских военных на Украину ожидают 18 сентября
22:11
Избирком рассказал, с каким результатом закончился первый день голосования на выборах в Пермском крае
22:05
Третьим погибшим при обрыве канатной дороги на Эльбрусе оказался москвич
Санкции против российских нефти и банков, недовольство Зеленским: о чем говорил Трамп в интервью Fox News
22:04
Польша не намерена разрывать дипотношения с Россией
21:51
Тело третьего погибшего обнаружено на месте обрыва канатной дороги на Эльбрусе
21:38
Глава МИД Польши заявил, что дроны в страну прилетели, в том числе, с Украины
1
Импортные лекарства не смогут прятать в российской упаковке
21:38
Готовившие взрыв у здания РУДН получили от шести до девяти лет
21:36
На выборах в Тюменской области неизвестные зачищали агитацию, ссылаясь на приказ чиновников. Видео
21:32
Явка на челябинских выборах приблизилась к 17 процентам
Свердловские слухи: за цепь губернатора развернулась борьба
21:27
Главой временного правительства Непала впервые стала женщина
21:20
Осужденный тюменский депутат хочет добиться освобождения из колонии
21:16
Bloomberg раскрыл новые планы США по санкциям против России
На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, есть погибшие: оперативные данные о ЧП
21:15
За нового главу Свердловской области в первый день выборов проголосовал экс-губернатор: а кто еще?
3
21:12
Число жертв обрушения канатки на Эльбрусе возросло до трех
21:12
Явка на выборах свердловского губернатора в первый день перевалила за 20%. Инфографика
1
Слухи ХМАО: Кухарук выдал главам кредит доверия
21:05
В РПЦ отреагировали на признание Пугачевой в фиктивном браке с Киркоровым
21:00
Выборы в Заксобрание и подготовка к Дню города Салехарда: что произошло 12 сентября в ЯНАО
21:00
Бесплатные кирпичи и домашний арест сестер Камшиловых: главное в Кургане за 12 сентября
Как российские банки отреагировали на решение ЦБ по ключевой ставке
20:54
Как подготовить яблони к зиме: советы опытного садовода
20:51
Минюст объяснил причину признания Эдуарда Тополя* иноагентом
20:48
Топ самых высокооплачиваемых вакансий для сотрудников без опыта работы в Перми
Слухи ЯНАО: Жога зачастил на север
20:45
Минфин раскрыл сроки рассмотрения новых льгот для нефтяников по добыче трудной нефти в ХМАО
20:45
Заместитель челябинского прокурора Ситников пошел на повышение
20:40
Челябинский губернатор Текслер подарил полпреду Жоге свитер как у Лаврова. Фото
Пермские слухи: экс-министр таинственно исчез
20:40
Как свердловчане голосовали за нового губернатора в первый день выборов. Фоторепортаж
1
20:38
НАТО начинает операцию «Восточный часовой» из-за дронов в Польше
20:32
Первую в России арену для падел-тенниса откроют в Екатеринбурге. Фото
ВСУ атаковали Смоленскую АЭС: что происходит в регионе
20:32
США предложат G7 санкции против «Роснефти» и механизм изъятия активов РФ
20:31
Глава депздрава ХМАО Паськов уволил сразу двух замов
20:30
В Пермском крае завершился первый день голосования на выборах губернатора
1
Тюменские слухи: самогонщики взялись за маркетинг
20:23
НАТО запускает операцию «Восточный часовой» из-за инцидента с польским дроном
1
20:20
Заслуженная разведенка и песни Цоя в исполнении панков: как провести выходные в Ханты-Мансийске
20:13
Минпромторг: маркировка чая, кофе, какао уменьшит число фальсификата
Челябинские слухи: мэрам грозит «разбор полетов»
20:10
Осень в парке и мастер-класс под винишко: чем заняться в Нижневартовске в выходные
20:00
В Свердловской области закончился первый день выборов губернатора
3
20:00
Избирком ЯНАО назвал лидеров по явке в первый день выборов
Курганские слухи: сливовый рай фермеров
20:00
В Челябинской области завершился первый этап выборов
20:00
На Ямале стартовали выборы в Заксобрание: как прошел первый день голосования
20:00
Гости из Тибета и нон-фикшн: афиша самых ярких мероприятий Сургута
19:59
Фуры устроили аварию на ЕКАД, парализовав движение. Видео
19:57
В Перми уничтожат более 700 килограммов речной рыбы
19:55
Стали известны подробности биографии военного, который сливал координаты российских войск ВСУ
19:45
«Муж от меня съедет»: психолог высказалась об опасениях беременной Тодоренко
19:45
Мамиашвили: в Хорватии демонстрируют скотское отношение к российским борцам
19:44
ЦБ пообещал принять меры против необоснованных блокировок счетов россиян
19:43
С пилота вертолета, рухнувшего под Первоуральском, требуют полмиллиона
19:37
Названы имена ведущих «Интервидения»
19:36
Госдума в сентябре может рассмотреть проект о круглогодичном призыве
19:34
В ХМАО медведь отобрал у сборщика мешок с шишками. Видео
1
19:30
Губернатор Ямала и мэр Салехарда открыли обновленную школу искусств
19:29
Какая погода будет на выходных в Тюмени
19:27
Губернатор Юты подтвердил задержание предполагаемого убийцы Кирка
19:25
Челябинскую риэлтора осудят за кражу 12 млн рублей по схеме с маткапиталом
19:25
Из-за обрыва канатной дороги на Эльбрусе возбуждено уголовное дело. Видео
19:21
В ближайшие дни в Перми ожидают летнюю погоду
19:12
Минюст пополнил список иноагентов писателем Эдуардом Тополем
19:10
Аудитория «Интервидения» может превысить миллиард человек
1
19:06
В Тобольске появится колесо обозрения
19:05
К 2030 году в Курганской области планируют сортировать 100 процентов собранных отходов
19:02
Глава Волновахи впервые прибыл в Салехард
19:02
Когда начнется масштабное преображение исторического центра Тюмени
19:00
«Если ты депутат, то тебе все можно?»: богатейший политик Шадринска устроил скандал в ресторане. Инсайд
7
18:57
Стала известна цена билетов из Краснодара в Ереван, Стамбул и Дубай
18:57
Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжится
18:52
Россия выбрала ведущих для «Интервидения»
18:52
Пять браков, аборт от Басилашвили и любовь к театру: Татьяне Дорониной - 92
18:51
Появились подробности о туристах, погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
18:46
Церковное новолетие в России: что можно и нельзя делать в этот день
18:46
Росстандарт нашел заправку «Сургутнефтегаза», которая не доливала бензин
18:44
Олимпийский чемпион из ХМАО играет в догонялки со звездами на ТНТ. Фото
18:42
Застройщик рассказал, когда произойдет оживление на рынке недвижимости
18:38
Эксперт рассказал, когда ключевая ставка в России снизится до 12%
1
18:37
Мэр Челябинска Лошкин объяснил, как СВО повлияла на выборы
18:37
Трамп перечислил новые возможные санкции против России
18:36
Заботкин: об ослаблении рубля речи не идет, это колебания курса
18:36
С Днем парикмахера 2025: лучшие картинки и открытки к празднику
18:31
Как и где проголосовать на выборах в Тюменской области в 2025 году
18:30
Самый известный пермский штурмовик проголосовал на выборах. Фото
18:29
В Кургане для заводчан КМЗ выступил фронтовой артист Джанго. Фото, видео
18:28
Задержанные в Грузии украинцы везли гексоген в РФ для операции «Паутина-2»
18:26
Район Екатеринбурга признали одним из лучших на международной премии
18:25
За губернатора проголосовала 100-летняя свердловчанка
3
18:23
Тренер бойцовского клуба ММА Кузьмин учил курганских школьников драться. Фото
1
18:21
«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Краснодара за границу
18:19
The New York Post раскрыла имя убийцы Кирка. Фото
18:18
«Курганмашзавод» победил в турнире по футзалу на Кубок гендиректора холдинга «Высокоточные комплексы». Фото
18:17
Зараженные вирусом томаты завезли в Екатеринбург из Узбекистана
18:15
В Ханты-Мансийске подешевели однокомнатные квартиры
18:12
Самый молодой кандидат в свердловские губернаторы разволновался на выборах. Фото, видео
18:07
«Для танго нужны двое»: Трамп высказался об урегулировании украинского кризиса
1
18:07
Орбан посоветовал фон дер Ляйен уступить место более компетентным политикам
18:06
На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, погибли двое
18:05
В ХМАО безработные и декретницы могут бесплатно получить востребованную профессию
18:05
Снимать деньги и брать ипотеку в Кургане: экспертное мнение после снижения ключевой ставки
17:59
Прокуратура Польши начала расследование из-за дронов, проникших в страну
1
17:59
Полпред президента Жога и губернатор Текслер открыли модернизированное троллейбусное депо в Челябинске
17:59
На Эльбрусе рухнула канатная дорога, погибли два человека
17:57
ЦБ РФ не ожидает роста цен на жилье из-за снижения ключевой ставки
17:57
Адвокат Микрюков: приговор бывшему вице-мэру Челябинска Слободскому должен быть пересмотрен
17:52
Ямальская певица получила почетный статус в государственной организации. Фото
17:52
Надолго ли спокойствие: насколько сильной будет магнитная буря 13 сентября 2025
17:50
«Спасибо всем членам избиркома»: корреспондент URA.RU вновь почувствовала себя сотрудником УИК. Фото, видео
17:49
Жители ХМАО скупают трендовую одежду в стиле СССР
1
17:47
Меценат Симановский в числе первых проголосовал за нового свердловского губернатора. Фото
3
17:43
Участковые из ХМАО вспомнили самые курьезные случаи в работе
17:41
В СИЗО проходят выборы губернатора Пермского края. Фото
17:36
В Салехарде идет проверка живого звука перед выступлением Пелагеи и Газманова. Видео
17:36
Подозреваемый в убийстве Кирка взят под стражу
1
17:36
Трамп надеется на смертный приговор для убийцы Кирка
2
17:34
Тюменских депутатов прокатили на армейских броневиках. Фото, видео
17:31
«Курганмашзавод» получил орден Александра Невского. Видео
17:27
Перелет за 5 тысяч: куда жителям ХМАО дешево слетать осенью
17:26
Делегация ХМАО во главе с губернатором изучает в Москве новые подходы к росту демографии
1
17:26
Трамп: подозреваемый в убийстве Кирка задержан
17:26
В двух тюменских деревнях выявили очаг опасной болезни
17:26
«Избирательная кампания в Пермском крае идет ровно»: мнение федерального эксперта
17:25
Куда сходить на День города в Москве: список мест и мероприятий
17:25
Набиуллина: решение по ключевой ставке в октябре будет зависеть от бюджета
1
17:23
Возведенный пленными фашистами: немецкий квартал на ЧМЗ в Челябинске застроят по проекту КРТ. Фото
1
17:21
ЦБ не ждет нового витка роста цен на жилье из-за снижения ставки
1
17:20
Есть ли польза в кожуре: гастроэнтеролог рассказала, стоит ли очищать яблоки
17:18
В Тюмени ищут 78-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи. Фото
17:16
В МИД Германии вызвали посла России из-за дронов в Польше
17:14
В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение
2
17:14
Пермской звезде «Реальных пацанов» пришлось убегать от преследователей в новом шоу. Фото
17:13
Искусственный интеллект проверит, чем кормят ямальских школьников
17:13
Победители конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала» приехали с туром по округу
17:10
Пермский ТЮЗ возобновил работу по Пушкинской карте
17:10
Полиция США арестовала подозреваемого в убийстве Кирка
17:09
Сотрудники уральского банка массово меняют место работы
17:09
Челябинец, поджегший дом ушедших от него подруги и детей, получил срок в колонии
17:08
В СИЗО-1 Екатеринбурга назначили нового руководителя после побега двух зеков
17:07
Захарова: россияне не пострадали при беспорядках в Непале
17:04
ЦБ снизил ключевую ставку: зачем это сделано, последствия
17:04
Более ста депутатов во Франции подписали проект об импичменте Макрона
1
17:03
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве и Петербурге
17:03
Власти Тюмени назвали причину ночного грохота на Лесобазе
17:00
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин
16:58
Кунсткамера здоровья: яркая выставка в Кургане расскажет молодежи про трезвый образ жизни. Афиша
1
16:57
Российских скелетонистов и бобслеистов не допустили к Олимпиаде
16:54
Суд отказал пермскому фотографу Григорию Скворцову, осужденному за госизмену
16:53
Белоусов обсудил оптимизацию работы Министерства обороны России
16:50
Пермский избирком озвучил первые данные по явке на выборах. Инфографика
16:47
Явка на выборах в Челябинской области превысила 10%
16:44
На курганском заводе выбрали новых лауреатов «Золотого фонда». Фото
16:44
Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию автобренда в России
16:44
Тюменские дальнобойщики нашли способ обмануть весовой контроль
16:42
Магнитогорский застройщик выкупил санаторий на берегу озера за 84 млн рублей. Фото
16:41
Умер олимпийский чемпион Андрей Чемеркин
1
16:40
МИД Германии вызвал посла России из-за инцидента с БПЛА в Польше
16:40
Хинштейн проголосовал на выборах курского губернатора на станции «Курская»
16:36
Сбербанк снизит ставки по ипотеке на фоне решения Центробанка РФ
16:35
Губернатор Шумков: дефицит врачебных кадров в регионе снизился вдвое
6
16:34
Пермский грибник заблудился в лесу возле Северного кладбища
16:33
Прокуратура ХМАО передала в суд дело мошенников, укравших 1,5 миллиона рублей
16:32
Челябинцам рассказали, как организованы выборы в СИЗО
16:30
ВТБ отреагировал на снижение ключевой ставки
16:29
Успеть до снега: как сделать грядку плодородной — советы садовода
16:24
В Минобороны Беларуси призвали западных соседей не паниковать из-за учений
16:20
В Пермском крае ожидается еще одна ночь с заморозками
16:19
В ЯНАО началась подготовка участников и ветеранов СВО по программе «Герои Ямала»
16:16
В Тюмени ввели новую систему штрафов для грузовиков
16:15
Беспилотник ВСУ атаковал здание энергоблока Смоленской АЭС
4
16:15
Солнечно, но прохладно: какая погода ожидает курганцев и шадринцев на выходных
16:14
На журналиста Соловьева готовилось новое покушение: как известного телеведущего уже пытались убить
16:13
В Курганской области сорвали установку арт-объекта «Сердце»
16:13
Путин внес изменения в госпрограмму по переселению соотечественников
16:12
Детей пропавшего свердловчанина на СВО оставили без выплаты
16:09
Рубль растет на фоне снижения ключевой ставки
16:09
Полмиллиона свердловчан проголосовали за нового губернатора. Инфографика
4
16:08
Избирком ЯНАО назвал предварительные итоги явки на участки
16:07
Курганцы, будьте осторожны: мошенники создали фальшивую группу в соцсетях от лица мэрии
1
16:05
В Екатеринбурге за закрытыми дверями ТРЦ устроят ночную вечеринку со звездами
16:02
Украина атаковала действующий энергоблок Смоленской АЭС
16:01
Суд наказал челябинца, перепутавшего славянские символы со свастикой
16:01
Зима близко: появятся ли в Тюмени теплые автобусные остановки
16:01
Свердловчан на выборах губернатора кормят беляшами и бутербродами за 40 рублей. Фото
3
16:00
Авиаперелет из Кургана в Краснодар: как улететь в столицу Кубани быстро и подешевле
1
15:59
Mercedes, Zara и другие бренды регистрируют новые товарные знаки в России: компании возвращаются?
15:58
В Татарстане опрокинулся прогулочный катер, погибли трое
15:55
ЕС вызвал временных поверенных в делах РФ и Беларуси из-за дронов в Польше
15:55
К юбилею Салехарда обновили сквер «Романтикам 70-х». Фото
15:54
«Ввели потребителей в заблуждение»: в Курганской области продавали опасное для аллергиков мясо
15:53
Поездки на Алтай из ХМАО резко подешевели
15:52
В Тюмени на полдня перекроют центральные улицы
15:52
Центробанк объяснил выбор в сторону понижения ключевой ставки
15:50
Целый микрорайон новых дорог: в Тюмени пройдет масштабное строительство
15:50
Курский избирком прокомментировал фейковую агитацию на микроавтобусе
15:50
Бюст создателя БМП Александра Благонравова установили в сквере Кургана. Фото, видео
15:47
В ХМАО рекордно подорожал кофе
15:45
Россельхознадзор оштрафовал пермский зоопарк
15:44
Доллар упал до 83 рублей после решения ЦБ
15:44
Экономист назвал главную причину снижения ключевой ставки
15:43
Банк России сделал прогноз по инфляции на 2026 год
15:43
Захарова: обвинения Молдавии в адрес России бездоказательны и абсурдны
15:42
Экономист объяснил, как снижение ключевой ставки отразится на бюджете 2026 года
15:40
Захарова: воровство активов России не пройдет даром для ЕС
15:40
Названы сроки поставки 50 новых троллейбусов в Екатеринбург. Фото
2
15:40
Дороги по заявкам курганцев: как в регионе реконструируют 150 километров трасс и мостов. Фото
15:39
Мирошник: Киев провоцирует Москву на отказ от переговоров
15:36
Свитер как у Лаврова: в Челябинске вдвое выросли продажи вещей с советской символикой. Фото
15:35
Пермский оборонный завод попал под санкции Японии
15:31
«Могут вырывать язык»: Захарова прокомментировала новые запреты для русскоговорящих на Украине
1
15:31
Центробанк вновь снизил ключевую ставку
15:30
Тестовый режим в популярной гастро-точке не понравился ямальцам
15:30
Как проходит первый день выборов губернатора в Свердловской области. Фоторепортаж
3
15:30
Сайт курганского губернатора Шумкова включат в «белый список» при ограничениях связи
15:29
Жилинспекция в Челябинске оштрафовала на 250 тысяч УК «Укико», директор которой подозревается в мошенничестве
15:27
В России почти в два раза снизилась стоимость iPhone 16 Plus
15:27
«Эмоциональные перегрузки» Европы из-за учений, переговоры с Украиной: о чем Песков рассказал журналистам
15:20
В Узбекистане нашли самую старую жительницу Земли
5
15:20
Голикова анонсировала выступление Путина на Форуме объединенных культур
15:19
Стало известно, сколько тюменцы тратят на лечение детей
15:17
Песков ответил на вопрос URA.RU о паузе в переговорах России и Украины
15:16
Легковушка не пропустила машину скорой помощи: как в Кургане медик получил тяжелые травмы
15:15
Соловьев заявил о задержании подозреваемого в покушении на него
15:15
Песков — URA.RU: переговоры по Украине не дадут быстрых результатов
15:12
S7 открыла продажи билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска
15:10
Песков: участие ветеранов СВО в выборах - закономерный процесс
15:10
В Кремле объяснили истерику Европы по поводу учений «Запад-2025»
15:09
В Тюмени за 150 миллионов рублей продают долгострой, который горожане просят снести. Фото
15:06
Минобороны: российские военные нанесли семь ударов по объектам на Украине
15:05
В Челябинской области в лобовом ДТП погибли водители легковушек. Видео
15:04
В Сургуте назначили нового гендиректора СПОПАТ
15:04
Женщина в Ленинградской области пострадала из-за беспилотника
15:02
Армия России взяла под контроль еще одно село в Днепропетровской области
15:02
Определен порядок выступления артистов на «Интервидении»
15:01
ФСБ поймали мужчину, который планировал покушение на Владимира Соловьева
15:00
Жителей ЯНАО с начала года обманули в интернете на 460 миллионов рублей
15:00
Каллас: ЕС завершает работу над 19-м пакетом санкций против РФ
2
15:00
Россия за неделю уничтожила восемь безэкипажных катеров Украины
14:55
Музыкальный баттл континентов: когда и где пройдет «Интервидение-2025», кто выйдет на сцену и чем удивит шоу
1
14:52
Уникальный Дворец бракосочетания стал самым популярным ЗАГСом Екатеринбурга. Фото
14:51
ЦИК: более половины записавшихся на ДЭГ избирателей уже проголосовали
14:51
ЕС продлил санкции против России
14:50
Захарова пообещала ответ Дании за производство ракетного топлива для Киева
4
14:48
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Белгородскую и Ленинградскую области
14:48
«Газпром нефть» раскрыла секреты производства топлива на Омском НПЗ
14:48
Стали известны детали завещания Джорджо Армани
14:47
Силовики поймали девочек, жаривших зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском: как их накажут
1
14:46
Mercedes-Benz собралась вернуться в Россию
3
14:45
В Башкирии опровергли информацию о запрете выезда мужчин из РФ
14:45
Крестный ход по Невскому: как проходит праздник 12 сентября в Петербурге
14:44
Захарова едко пошутила над заявлениями министра обороны Украины
14:44
Россия освободила Новопетровское в Днепропетровской области
14:43
На трех улицах в центре Тюмени вводят платные парковки
14:42
Германия хочет усложнить получение виз для россиян
1
14:41
Shaman присвоили номер для выступления на «Интервидении»
14:41
ЕС вызвал временных поверенных России и Белоруссии
14:39
Лукашенко: проблема с картофелем в Белоруссии решена
14:37
Умер многолетний администратор «Спартака» Александр Хаджи
14:36
ВСУ атаковали Белгородскую и Ленинградскую области 22 беспилотниками
14:36
Захарова: Зеленский убивает украинцев на деньги Запада
1
14:34
Мэр Перми Соснин проголосовал на выборах губернатора вместе с семьей. Фото
14:30
Избирком ХМАО доложил о полной готовности к выборам 14 сентября
14:30
Десятки ДТП в Кургане и махинации с автостраховками: в чем обвиняют арестованных сестер Камшиловых
2
14:28
Baza: в Татарстане перевернулась прогулочная лодка с людьми, есть погибшие
14:26
На челябинской рублевке федеральный девелопер построит новый ЖК
14:26
Российские вертолеты отработали ракетные удары по наземным целям на учениях в Белоруссии. Видео
14:26
Украинского священника пытались мобилизовать в ВСУ
1
14:25
Власти Сургута нашли кандидата на расстрельную должность. Инсайд
14:25
Силы Северного флота России развернуты в рамках учений «Запад-2025». Видео
14:23
В Салехарде мамонт «Митя» приготовился к юбилею города. Фото, видео
14:22
Тюменцы бросились скупать одежду с символикой СССР
14:22
Умер бывший генменеджер «Спартака» Александр Хаджи
14:19
Шашлыки и концерт: как в Кургане пройдет масштабная ярмарка на Троицкой площади. Афиша
2
14:17
Минобороны Беларуси заявило о готовности к провокациям на учениях «Запад-2025»
14:15
МИД Японии изменил предупреждение о поездках в РФ, допустив их при необходимости
2
14:13
Мирошник: Запад поставляет Киеву небоеспособные Patriot
1
14:13
Омбудсмен Сударенко: В челябинских СИЗО явка на выборах составила 100%
14:11
В курганском округе запретили продавать алкоголь на период выборов в облдуму
2
14:11
Автоматы, собаки и колючая проволока: что происходит на границе Польши и Беларуси. Фоторепортаж
14:06
В ТЦ «Горбушкин двор» изъяли почти 5000 смартфонов, ноутбуков и приставок
1
14:05
Лавров заявил, что на «Интервидении» возможен диалог цивилизаций
14:02
Пермского студента, погибшего в бетономешалке, похоронят в субботу
14:01
Тагильский танк уничтожил одну из главных угроз на СВО. Видео
14:01
МИД Финляндии вызвал российского посла из-за дронов, упавших в Польше
13:59
Молитва, слово и выставка: как курганских пациентов наркодиспансера учат отказываться от зависимости. Фото
1
13:58
Явка на ДЭГ в Челябинской области превысила 50 процентов
13:57
Дмитрий Махонин и Алексей Миллер обсудили газификацию Пермского края
13:55
Власти Томской области объяснили закупку водки и коньяка деятельностью столовой
13:55
Еще один кандидат в пермские губернаторы пришел на выборы. Фото
13:55
Махонин проголосовал онлайн на выборах пермского губернатора. Фото
13:53
Киев направил более 200 дронов на Россию: карта атак БПЛА на 12 сентября
13:53
Челябинский генерал МВД Космачев проверил центр наблюдения за выборами в ЗСО. Фото, видео
13:50
Застреленного друга Трампа выдвинули на премию Сахарова
13:47
СК возбудил дело против экс-военпреда Минобороны за кражу денег на оборонзаказе
13:46
Стало известно, где живут самые спортивные ямальцы
13:40
Собаку Шуру, пропавшую в поезде Новороссийск — Екатеринбург, нашли. Фото
2
13:40
ФОМ: Путину доверяет 80% россиян
13:38
Курган богат талантами: самбисты завоевали Кубок губернатора. Фото
8
13:35
СК возбудил дело против экс-начальника МО Тюрина
13:30
Назначен новый командир проблемной бригады ВСУ
13:26
Экс-сотрудник Пентагона обвинил Украину в падении БПЛА в Польше
1
13:24
На трассе Пермь — Березники закрыли опасное кафе
13:21
Курганский суд изменил меру пресечения скандальным сестрам Камшиловым
3
13:20
Сколько домов рассчитывают построить курганские власти на земле площадью более миллиона квадратов. Карта
13:19
«Это способ быть причастным к судьбе родного края»: семья коренных ямальцев пришла на выборы. Фото
13:19
Филиппо: Запад хочет полномасштабную войну с Россией из-за инцидента с БПЛА
2
13:19
Арестанты Екатеринбургского централа выбрали будущего свердловского губернатора. Фото, видео
13:17
Мэр Челябинска Лошкин проголосовал на выборах депутатов ЗСО. Фото, видео
13:15
В России началось перепроизводство яиц
3
13:12
В Тюмени осудили мужчину, размещавшего в соцсетях свастику
13:11
Екатеринбуржцы выстраиваются в очереди на выборах свердловского губернатора. Видео
1
13:10
Politico: Евросоюз принудил Трампа пойти против России
3
13:10
Трамвай насмерть задавил молодую женщину в Челябинской области
13:09
После фейерверка в честь Дня города челябинцев развезет общественный транспорт
13:03
СК возбудил дело из-за девочек, пожаривших зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском
13:00
Более 1600 участников СВО выдвинуты кандидатами в Единый день голосования
13:00
Легендарный архитектор Юшков и его проекты 19 века, которые впечатляют туристов в Кургане. Фото, видео
6
12:58
В Тюмени из-за атаки беспилотников задержаны рейсы в Санкт-Петербург
12:58
27 лет тюрьмы за подготовку госпереворота: кто такой экс-президент Бразилии Жаир Болсонару
12:55
Орбан нашел недостаток в переговорах США и России
12:53
Под Курганом ищут инвестора, который застроит более миллиона квадратов земли. Карта
5
12:48
Памфилова дала старт Единому дню голосования 2025
12:47
Туризм в Европе под запретом для россиян: что может войти в 19-й пакет санкций Евросоюза
2
12:47
Кикимора, Войпель и Суседко: в кого верили и продолжают верить коми-пермяки
12:46
На Ямале в выборах приняла участие 101-летний ветеран. Видео
12:43
В Каменске-Уральском девочки пожарили зефир на Вечном огне. Видео
1
12:43
Что станет с набережной, Цветным бульваром и логом в Тюмени по мастер-плану
12:40
Спасатели локализовали пожар на промбазе в ХМАО
12:40
В Тюмени откроется уникальный конный клуб
12:38
В Перми владелец собаки заплатит десятки тысяч рублей семье пострадавшего ребенка
12:37
В Волгограде наградили победителей финала «Зарница 2.0»
12:36
В Пулково отчитались о задержанных и отмененных рейсах
12:33
ВСУ пытались атаковать российский регион в День Выборов
12:33
«Все идет штатно»: глава свердловского избиркома — о ситуации на участках в первые часы выборов
3
12:33
Автозавод Миасса попал под новые санкции Японии
12:32
Установлен первый рекорд на выборах-2025 в Челябинской области. Видео
12:28
На «уральской Рублевке» поймали «черных» лесорубов. Фото
12:21
Тяжелые ожоги от удара током на высоте: Следком начал проверку происшествия на месторождении в ЯНАО
12:19
В ХМАО спасатели тушат мощный пожар на производственной базе. Видео
12:17
Депутата Госдумы Гартунга удивил Миасс. Фото, видео
12:16
Абзац: Сябитова оценила кандидатуру Шаляпина на роль ведущего «Давай поженимся»
1
12:15
В Магнитогорске полиция вернула горожанам более 2 млн рублей
12:11
От станиц до СВО: история зарождения и путь казачества в Курганской области
12:09
В российском регионе появится новый праздник
12:06
В Челябинске прошел международный конкурс красоты для женщин на колясках. Фото
12:05
В России стартовал единый день голосования: как найти свой избирательный участок
12:04
Текслер проверил, как в Челябинске контролируют выборы депутатов ЗСО. Фото, видео
12:01
Генконсула Франции готовятся представить в Екатеринбурге
11:59
Жителя ХМАО арестовали после обвинения в педофилии
11:58
Пулково возобновило вылет самолетов после плана «Ковер»
11:57
В ЯНАО робот трудится на избирательном участке. Видео
11:57
В Пермском крае на пожаре погибли люди
11:55
Отмена и задержка авиарейсов 12 сентября: онлайн-табло
11:55
Под Екатеринбургом завершилось строительство очистных, приехал губернатор: фоторепортаж
2
11:53
Свердловские чиновники массово голосуют на выборах через ДЭГ
3
11:51
Избирком Оренбуржья пригрозил одному из кандидатов из-за фейков
11:48
ЕС назвал дату публикации нового пакета антироссийских санкций
11:44
В Подмосковье пресекли финансирование ВСУ
11:43
В психбольнице Тамбова из-за пожара пострадали пять пациентов
11:40
Британия расширила санкции против РФ
11:37
Пулково закрыли на фоне массированной атаки ВСУ: какие права есть у пассажиров, как получить компенсацию
24
11:36
Губернатор Ямала Артюхов проголосовал на выборах в окружное Заксобрание. Видео
11:34
Самолет, летевший в Россию, экстренно приземлился в Эстонии
3
11:30
«Надо исключить в первую очередь»: диетолог на примере Королевой рассказала, как сбросить 5 кг
11:28
Где находится порт Приморск в Ленобласти, по которому ударили ВСУ. Карта
11:27
Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новые партии БМП-3 и БМД-2
11:26
На Ямале мужчина пытался зарезать знакомого, но тот смог отбиться
11:25
В Свердловской области двоечников повезли в соседний город на пересдачу
11:24
В дни выборов губернатора в Перми увеличат количество автобусов
11:20
В челябинском клубе силовиков обновили состав руководства
11:20
Под Екатеринбургом бесследно пропала слепая женщина. Фото
11:18
Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли в базу «Миротворца»*
11:17
Мэр Кургана Науменко открыл аллею трудовых династий КМЗ. Фото
7
11:15
Курганца, получившего полмиллиона от метро Москвы, ждет новый вызов в суд
11:12
Глава Аромашевского округа объявил дату начала отопительного сезона
11:12
Принц Гарри неожиданно приехал в Киев
3
11:00
В Перми цены на готовые квартиры догоняют новостройки
11:00
Планировавшим теракт в РУДН подросткам назначили до девяти лет колонии
11:00
Салехарду 430 лет: концерты, шоу, экстрим, спектакли, чаепитие, ярмарки, угощения, звезды
10:58
В Кургане заводчане обновили двор у дома ветерана Великой Отечественной войны. Фото
8
10:57
Скандальный тюменский депутат получил срок за мошенничество
10:53
Челябинский губернатор Текслер с женой проголосовали на выборах депутатов ЗСО. Фото, видео
10:52
Британский принц Гарри приехал на Украину
1
10:50
Житель Миасса вырвал газопровод и оставил шесть улиц без газа
10:47
В ЯНАО главный инженер и директор фирмы попались на крупной взятке. Фото
10:44
В Тюмени планируют ввести туристический налог
1
10:43
Появились новые фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
10:43
Свердловчане просят у будущего губернатора чистоты, метро и дороги: главные наказы. Видео
2
10:40
Пермский участник СВО с позывным «Дед» проголосовал на выборах губернатора. Видео
10:39
В Тюменской области подростки массово садятся за руль мотоциклов и автомобилей
1
10:39
Перестройка века: как мастер-план изменит центр Тюмени через пять лет
10:38
В Екатеринбурге массово задерживают рейсы в Питер из-за атаки БПЛА
10:32
Заключенному из ХМАО заплатят за отсутствие телевизора и горячей воды в СИЗО
10:29
Пермяки голосуют на выборах губернатора прямо на передовой в зоне СВО. Видео
10:28
На Ямале обнаружили две свалки в тундре. Фото
10:27
Нефтяники ХМАО начали закупать китайские автомобили
10:27
Появилось видео с границы Польши и Беларуси, закрытой на неопределенный срок
10:27
Чиновники курганской «Рублевки» скинулись на покупку дрона за сотни тысяч. Фото
4
10:26
Юрист Магомедова: приставы обращаются на работу должника, если у него нет денег
10:22
Менять маршруты в России хотят по новым правилам
10:20
Здания правительственных структур ХМАО одолели крысы
10:14
MWM: Израиль не решается атаковать Алжир из-за страха перед Россией
10:11
В Перми построят новый завод
10:11
В Челябинске отменены и задержаны рейсы в Санкт-Петербург из-за атаки БПЛА. Скрин
10:06
В Салехарде на время отменят плату за проезд в автобусах
10:04
«Настроение — рабочее»: Паслер проголосовал на выборах губернатора Свердловской области
1
10:03
Треть зарегистрировавшихся на ДЭГ уже проголосовали в Челябинской области
10:02
Не сдали 87 процентов детей мигрантов: суть закона об обязательном тестировании по русскому языку
3
10:01
Челябинский меткомбинат проиграл газовикам миллиардный иск
10:01
ВСУ атаковали Ленинградскую область 28 дронами: что происходит в регионе к этому часу
10:00
Эксперты назвали самые популярные авто у свердловчан
09:59
ФСБ обезвредила серийного хакера на территории Кургана
09:57
Командование ВСУ бросило попавших в окружение боевиков под Сумами
1
09:55
В Екатеринбурге отменили концерт артиста, которого ждали четыре года
09:55
Двое российских бойцов ранены в Брянске из-за атаки ВСУ
09:51
Глава избиркома Челябинской области Голицын проголосовал дистанционно
09:50
Учителям предложили выдавать бесплатное жилье при одном условии
2
09:46
В Челябинской области пьяный водитель битумовоза врезался в газовую трубу. Видео
1
09:43
Еще один тюменский район подключили к отоплению
09:43
Гендиректор СПОПАТ в Сургуте уходит в отставку
09:39
Рабочий получил страшные ожоги на месторождении в ЯНАО
09:35
В тюменской бургерной гостям подавали потенциально опасное мясо
09:35
Какие улицы перекроют в Москве в День города и как будет работать общественный транспорт. Карта
09:33
Защита сына экс-лидера азербайджанской диаспоры на Урале обжаловала арест
09:33
«Лестница в никуда»: жильцы дома в Кургане рискуют провалиться в подвал из-за нового ремонта. Фото
5
09:32
Названы самые высокооплачиваемые специалисты в России
09:32
Начались масштабные учения России и Белоруссии: что продемонстрирует Союзное государство
09:30
Гладков рассказал о погибших и пострадавших от атак ВСУ
09:30
В курганском департаменте утвердили ответственного за недропользование
09:30
Маркетолог объяснила, почему самые известные бренды Челябинска не привязаны к родному городу
09:24
Новая глава МИД Британии выбрала Украину для первой зарубежной поездки
1
09:23
Россия и Беларусь начали совместные учения «Запад-2025». Видео
09:14
Преподавателя тюменского вуза осудили за взятки
09:14
Российская ПВО перехватила более 200 украинских беспилотников
2
09:13
«Искала себе спонсора»: Волочкова сделала заявление
09:12
Япония сделала одно исключение из санкций против России из соображений безопасности
4
09:10
Стартовали военные учения «Запад-2025»
09:10
Скандальному экс-бухгалтеру курганского отдела полиции Авдюшевой выплатят ущерб
09:10
Жители каких регионов России 12-14 сентября выберут губернаторов: списки кандидатов. Карта
3
09:09
Глава пермского крайизбиркома Вагин одним из первых проголосовал на выборах. Фото
09:05
Свердловчанин подсадил 16-летнюю сироту на тяжелые наркотики
1
09:04
Politico: инцидент в Польше продемонстрировал отсталость НАТО от России
1
09:00
В Свердловской области начали включать отопление: график по всему региону
1
08:55
Какие авиарейсы отменили и задержали в Пулково из-за атаки ВСУ: список на 12 сентября
1
08:48
Чисто и дешево: каким термальным комплексам Перми и соседних регионов ставят самые высокие оценки
08:46
От танков до тортов: какие бренды Челябинска известны по всей стране. Фото, видео
1
08:45
В центре Кургана продается кальянная в здании старой конфетной фабрики
2
08:39
Судно полыхает в порту Приморск после массированной украинской атаки
08:33
В ХМАО создали женский клуб для поддержки жен и матерей участников СВО
08:23
Свердловский омбудсмен одной из первых проголосовала на выборах губернатора. Видео
2
08:21
В аэропорту Челябинска задерживаются рейсы из-за угрозы безопасности
08:20
Влиятельному главе федеральной структуры в ХМАО прочат отставку. Инсайд
08:19
В Лабытнанги отключат электричество ряду адресов
08:15
Новому кафе, возведенному на месте долгостроя в Кургане, ищут арендаторов
08:11
Цены на продукты грозятся резко взлететь после возможного решения ЦБ
3
08:11
Как принять участие в едином дне голосования 12-14 сентября и что для этого нужно: справка
08:09
В ХМАО завершается подготовка к строительству новой набережной в Сургуте
1
08:09
Порт Приморска загорелся из-за падения БПЛА
2
08:04
Российский «Упырь» прорвал защиту ВСУ под Харьковом: карта СВО на Украине 12 сентября
08:01
Над Ростовской областью сбиты украинские беспилотники
08:00
В Свердловской области стартовали выборы губернатора
3
08:00
В ЯНАО открылись 212 избирательных участков для голосования на выборах
08:00
Тюмень настигнет северный ветер
08:00
Выборы в Пермском крае будут проходить под пристальным видеоконтролем
08:00
В Челябинской области стартовали самые масштабные выборы последних лет
07:59
Япония ввела новые антироссийские санкции
1
07:58
Пермский край выбирает губернатора: онлайн-трансляция
07:55
Челябинец поймал гигантского толстолобика на озере Аргази. Фото
07:55
Обновленный «Высоцкий», новые трамваи и пустой ЕКАД: нейросеть предсказала будущее Екатеринбурга. Фото
1
07:51
Тысячи мигрантов отказались вести детей в российские школы
2
07:50
В Свердловской области закрылись избирательные участки на выборах губернатора: идет подсчет голосов
3
07:47
Появилось новое видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка
07:45
Кофе рискует взлететь в цене из-за новых правил
5
07:45
Опасный жук сорвал поставку пермской древесины за границу
07:45
У главы курганского УМВД появился новый заместитель, отвечающий за мигрантов. Фото
07:40
У тюменских покупателей квартир вырос уровень тревожности
07:30
Как и где голосовать на выборах свердловского губернатора и что нужно взять с собой
2
07:20
Четыре российских аэропорта не принимают рейсы
1
07:18
Самолет «Уральских авиалиний» не смог улететь из Иркутска из-за птицы
07:07
В Пензенской области ограничили интернет из-за воздушной угрозы ВСУ
07:07
В России начался единый день голосования 12-14 сентября: в каких регионах голосуют. Карта
3
06:57
Подполье: дроны, упавшие в Польше, могли быть провокацией Зеленского
6
06:52
ПВО сбила более 29 дронов, в Пулково ввели ограничения: карта атак БПЛА по Москве и Петербургу 12 сентября
06:25
Новая Зеландия вводит потолок цен на российскую нефть
06:22
ВСУ атаковали Ленинградскую область
06:18
Заморозки вскоре покинут Свердловскую область
1
06:12
Бенуа Гру: «Трактор» выстрелил себе в ногу из пистолета
1
06:04
Пермяки не могут вылететь из Санкт-Петербурга из-за плана «Ковер»
06:01
Польша получила крупную партию американских танков M1A2 Abrams
3
05:47
ГП добивается конфискации активов семьи экс-мэра Владивостока на 20 млрд
2
05:47
Житель Кургана бесплатно раздает столетние кирпичи. Фото
05:45
Эксперт напомнила о длинных выходных в ноябре
05:39
TMZ опубликовали кадры с предполагаемым убийцей Чарли Кирка
05:38
Суд не позволил Шарлоту участвовать в СВО из-за его нестабильных намерений
05:36
Названо время, за которое школьники должны точно выполнять домашние задания
3
05:30
Ямал в выходные настигнет пасмурная погода
05:27
Врачи из ЯНАО провели уникальные операции с применением санитарной авиации
05:17
Следствие ужесточило обвинения бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову
05:07
Трамп угрожает Китаю и Индии рекордными пошлинами за поддержку России
2
05:03
Россия столкнулась с атаками дронов, на подлете к Москве сбиваются украинские БПЛА: что известно
05:00
Москва подверглась массированной атаке БПЛА
05:00
В Пермском крае вырос спрос на белорусские туи
04:54
Аэропорт Пулково внезапно прекратил свою работу
04:48
Многодетная мать из Челябинска прошла одна 2300 километров до перевала Дятлова. Фото
3
04:42
«Даже утки плавали»: екатеринбуржцы не могут справиться с гигантской ямой. Фото
04:42
Суммарно девять БПЛА уничтожены на подлете к Москве
04:30
План «Ковер» ввели в аэропорту Пулково
04:29
Беспилотную опасность объявили в Ленобласти
04:05
Системы ПВО сбили суммарно семь дронов на подлете к Москве
04:04
Госдума усилит поддержку семей с двумя и более детьми
03:58
ПВО Минобороны предотвратила атаку БПЛА на Москву
03:47
Польша полностью закрыла границу с Белоруссией
1
03:46
Преступность в Курганской области упала до минимума за 15 лет
03:46
Еще два БПЛА перехватили на пути к Москве
03:36
Экс-президент Бразилии получил 27 лет тюрьмы за попытку госпереворота
03:35
Польша закрыла границу с Белоруссией
03:32
Взрыв и толчки в Тюмени напугали жителей: что рассказали очевидцы
03:27
Два беспилотника атаковали Москву
03:17
Экс-президенту Бразилии вынесли приговор по делу о госперевороте
03:14
Знаменитому мосту из ХМАО «Красный дракон» исполнился 21 год. Видео
1
03:03
Суд вынес решение по отцу мальчика, устроившего смертельное ДТП на гидроцикле в Перми
03:01
Свердловчане распродают мерч Genshin Impact и «Самоката» за тысячи рублей. Фото
03:00
В Еврейской автономной области стартовали выборы власти в рамках ЕДГ-2025
02:52
В ЯНАО подтвердили полную готовность избирательных участков к выборам. Фото
02:50
Трамп сообщил о значительных успехах в расследовании убийства Чарли Кирка
02:43
Посла РФ в Румынии вызвали в МИД после инцидента с БПЛА в Польше
02:41
Польские власти сообщили об обнаружении 17-го беспилотника
02:40
ВСУ атаковали Россию в день выборов дронами: БПЛА летят на Москву. Онлайн-трансляция
02:38
Трамп поменял мнение по поводу упавших в Польше беспилотников
1
02:30
Россия предложила миру заманчивый образ будущего, но есть нюанс
3
02:20
Аэропорт Калуги приостановил свою работу
02:15
США и Китай могут сформировать биполярный мир
02:10
Трамп высказался о беспилотниках, упавших в Польше
5
02:07
Падение рождаемости отмечено в Курганской области. Инфографика
7
02:02
Системы ПВО отражают атаку дронов в Смоленской области
02:02
Политолог: Путин и Си немного разошлись в видении образа будущего мира
2
01:45
Польша послала Зеленскому военных после провокации с дронами
01:36
Во Франции требуют импичмента Макрона из-за военной поддержки Польши
01:34
СК России возобновили дело о смерти 23-летнего тюменца, которому не оказали медпомощь
1
01:32
На Пермском тракте перекроют съезд в свердловский город. Карта
01:19
В Прикамье из горящего дома пожарные спасли десять человек
01:15
Ракета украинского истребителя рухнула на жилой дом в Волынской области
01:10
Бастрыкин требует вернуть дело о нападении водителя на детей в Тюменской области
01:00
В России открылись первые участки для голосования на выборах-2025
00:54
В Брянской области изберут главу региона: кандидаты, как проголосовать
00:51
Немецкий оборонный гигант разместит производство снарядов на Украине
1
00:46
Советский лыжный спорт понес невосполнимую утрату: скончался четырехкратный чемпион СССР Сергей Сокарев
1
00:38
Армянский лидер объяснил характер современных отношений с Россией
00:37
В Белгородской области открыли памятник экипажу сбитого Ил-76
00:17
В Курганской области зафиксирован рост экономической преступности
00:13
Тренер «Трактора» Гру объяснил, что челябинцы проиграли СКА из-за непростительной ошибки
3
00:03
Власти Тюмени хотят вынести аэродром Плеханово за город до 2040 года
1
00:03
«Жизньмарт» в Дубае рискует закрыться
00:00
Лукашенко определил, кто сейчас может остановить конфликт в Украине
2