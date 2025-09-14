Военкор Коц: Британия приняла командование украинскими войсками

Британия официально приняла командование украинскими войсками, заявил военкор Александр Коц
Великобритания официально возглавила командование украинскими войсками. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц, ссылаясь на публикацию британского издания UK Defence Journal. По данным журналистов, 14 сентября в Киеве начал работу штаб Многонациональных сил Украины (MNF-U). Это, по мнению Коца, стало формальным этапом передачи управления вооруженными силами страны от США к Великобритании.

«Британия официально приняла командование украинскими войскамиПередача управления войной на Украине от Вашингтона к Лондону прошла под соусом создания в Киеве штаба Многонациональных сил Украины в Киеве — MNF-U. Уже назначен командующий — британский „двухзвездочный офицер“», — отметил Коц в своем telegram-канале, проанализировав текст британских журналистов. 

Российский военкор отметил, что Франция и Великобритания совместно организуют «трехзвездочное командование» более высокого уровня. По его словам, новая структура MNF-U насчитывает более 30 стран-участников. При этом задачи штаба официально декларируются как обеспечение координации и реагирования на угрозы, однако конкретные направления деятельности остаются неопределенными.

Далее Коц подчеркнул, что появление так называемого многонационального штаба на Украине — это мертворожденный проект. Российские власти неоднократно давали понять, что появление натовских контингентов на территории Украины исключено и не обсуждается ни при каких обстоятельствах, напомнил Коц. В то же время западные страны с осознанием российской позиции продолжают развивать сотрудничество с Киевом в рамках новых командных структур.

Ранее российские хакеры из группы KillNet публиковали данные о планах западных стран по размещению военных контингентов на Украине для контроля над стратегическими ресурсами и объектами. Согласно утечке, Франция и Великобритания претендуют на ключевые регионы и логистические центры, а НАТО готовится развернуть около 50 тысяч военных в разных областях страны. Недавно российский президент Владимир Путин напомнил, что все военные из стран НАТО на Украине будут восприниматься Россией как легитимные военные цели. 

