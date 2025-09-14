Великобритания официально возглавила командование украинскими войсками. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц, ссылаясь на публикацию британского издания UK Defence Journal. По данным журналистов, 14 сентября в Киеве начал работу штаб Многонациональных сил Украины (MNF-U). Это, по мнению Коца, стало формальным этапом передачи управления вооруженными силами страны от США к Великобритании.
«Британия официально приняла командование украинскими войскамиПередача управления войной на Украине от Вашингтона к Лондону прошла под соусом создания в Киеве штаба Многонациональных сил Украины в Киеве — MNF-U. Уже назначен командующий — британский „двухзвездочный офицер“», — отметил Коц в своем telegram-канале, проанализировав текст британских журналистов.
Российский военкор отметил, что Франция и Великобритания совместно организуют «трехзвездочное командование» более высокого уровня. По его словам, новая структура MNF-U насчитывает более 30 стран-участников. При этом задачи штаба официально декларируются как обеспечение координации и реагирования на угрозы, однако конкретные направления деятельности остаются неопределенными.
Далее Коц подчеркнул, что появление так называемого многонационального штаба на Украине — это мертворожденный проект. Российские власти неоднократно давали понять, что появление натовских контингентов на территории Украины исключено и не обсуждается ни при каких обстоятельствах, напомнил Коц. В то же время западные страны с осознанием российской позиции продолжают развивать сотрудничество с Киевом в рамках новых командных структур.
Ранее российские хакеры из группы KillNet публиковали данные о планах западных стран по размещению военных контингентов на Украине для контроля над стратегическими ресурсами и объектами. Согласно утечке, Франция и Великобритания претендуют на ключевые регионы и логистические центры, а НАТО готовится развернуть около 50 тысяч военных в разных областях страны. Недавно российский президент Владимир Путин напомнил, что все военные из стран НАТО на Украине будут восприниматься Россией как легитимные военные цели.
