Семья пропавшего в Босфоре российского пловца недовольна масштабами его поисков

Адвокат Чакмак: поиски Свечникова должны быть более масштабными
В поисках Свечникова принимают участие водолазы
Российский спортсмен пропал без вести при попытке переплыть Босфор

Поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего 24 августа во время заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле, могли бы быть более масштабными с привлечением большего числа техники. Об этом сообщил адвокат семьи Свечникова Альперен Чакмак.

«По моему личному мнению, поисковая операция может быть более широкомасштабной, с большим использованием техники и планирования», — заявил Чакмак РИА Новости. Он отметил, что сейчас поиски продолжаются — изучаются записи камер видеонаблюдения вдоль всего маршрута соревнований, допрошены свидетели и друзья пловца.

В операции участвуют пять катеров, вертолет береговой охраны, водолазы, гидролокатор и сотрудники экстренных служб Стамбула. Прокуратура района Бейкоз создала специальную группу полиции и не исключает, что пловец мог не утонуть. Российское консульство держит связь с турецкими властями.

Николай Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва через Босфор на дистанцию 6,5 километра. Поиски спортсмена продолжаются с первых дней, однако результатов пока нет. Организаторы заплыва перестали выходить на связь после исчезновения россиянина. В связи с чем семья Свечникова готовит иск, передает MK.RU.

