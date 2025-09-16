Осенние опята заполонили леса Подмосковья

Осенние опята массово появились в лесах Подмосковья. Необычайно обильный урожай грибов ожидается в столичном регионе вплоть до наступления первых заморозков. Об этом сообщил миколог Максим Дьяков.
«Сейчас в Подмосковье идет мощнейшая волна осенних опят. Начинают расти грузди — и черные, и белые», — приводит слова Дьякова Aif.ru. Он добавил, что встречаются также белые грибы, маслята, подосиновики.
Cезон сбора продлится до первых холодов. Однако если погода резко изменится и станет слишком сухо, грибы могут исчезнуть раньше обычного срока. По прогнозу миколога, грибники еще несколько недель смогут собирать как опята, так и другие популярные виды съедобных грибов в лесах Московской области.
Максим Дьяков отмечал, что похожий пик сбора осенних грибов, включая опята, наблюдается и в других регионах России, например, на Урале. Там для массового появления опят требуются кратковременные похолодания и высокая влажность, после чего грибники также могут собирать богатый урожай.
Помимо этого сообщалось, что в России за сбор наркотикосодержащих и редких грибов, включенных в Красную книгу, может грозить уголовная ответственность. К числу запрещенных для сбора видов относятся мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый, а также ряд других грибов.
