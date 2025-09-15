Певице Монеточке* запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию

Екатеринбургской певице Монеточке (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Сербию за антироссийские высказывания. Информация об этом появилась в Telegram.
«Бан касается именно стран с безвизом для россиян, среди которых: ОАЭ, Сербия, Турция», — передает telegram-канал Mash. География полетов Гырдымовой сократилась до шенгенской зоны.
После начала спецоперации на Украине Монеточка вместе с мужем-продюсером покинула Россию. В 2022 году она родила дочь Нину, спустя два года — сына Петра. В январе 2023 года Гырдымова попала в реестр иностранных агентов. Недвижимость в Москве певица продала, сейчас она ездит с гастролями по западным странам. В декабре 2024 года певицу номинировали на Нобелевскую премию мира.
*Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов
